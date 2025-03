Was für eine Woche für Rot-Weiss Essen. Zwei Siege, drei Verlängerungen, der Umbruch wird wohl kleiner ausfallen als gedacht. Nur zwei Stammspieler werden wohl ersetzt werden müssen.

Sieben Spiele, 19 Punkte. Rot-Weiss Essen hat im Abstiegskampf der 3. Liga die Siebenmeilen-Stiefel an. Auch gegen Waldhof Mannheim gab es einen Dreier, mal wieder bebte die Hafenstraße. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz beträgt nun schon fünf Zähler. War der Sieg verdient? Was sind die Gründe für die Serie?

Im Nachgang der Sonntagabend-Partie gibt es viel zu besprechen. Vor allem die Mannheimer waren außer sich, vor allem wegen dem Freistoß vor dem Zaubertor von Ahmet Arslan. Bei allen Emotionen - die Analyse von Mannheim-Coach Bernhard Trares war teils grotesk.

Wir sprechen darüber in einer neuen Folge unsere RWE-Talks „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ mit Moderator Martin Herms, RWE-Reporter Krystian Wozniak und RevierSport-Redakteur Christian Brausch.

Zudem auf der Agenda: Wohin führt der Weg von RWE? In den kommenden Wochen - aber auch langfristig. In der englischen Woche kann man bei Viktoria Köln und gegen Dynamo Dresden die Weichen endgültig auf Rettung stellen.

Darüber hinaus steht ein Gerüst für das kommende Jahr, wenn der Klassenerhalt gelingt. Allein in der letzten Woche gab es drei Vertragsverlängerungen, die zeigen, in Essen kann etwas entstehen.

Vermutlich wird der Umbruch kleiner ausfallen als gedacht, nur zwei Stammspieler stehen vor dem Abgang. Die Aufgabe der Kaderplaner muss es nun sein. Die Breite bei Rot-Weiss Essen muss verbessert werden. Das Niveau darf ab Spieler 15 oder 16 nicht abbrechen. Auch das thematisieren wir in unserem Talk.

