In der 3. Liga wird es eng. Oben und unten knistert es. Man merkt, die Intensität nimmt zu. Das zeigen auch die vielen Gelben Karten.

So viele Sperren hat es in der 3. Liga an einem Spieltag in dieser Saison noch nicht gegeben. Man merkt, es wird hitziger, es wird intensiver. Wir biegen ein auf die Zielgeraden der Saison.

Und dann geht es zur Sache - auch in dieser englischen Woche. Dementsprechend wurden viele Karten verteilt, 21 davon mit Folgen.

Auch Rot-Weiss Essen ist von einer Sperre betroffen. Tom Moustier, mittlerweile unumstrittener Stammspieler, sah in der 93. Minute beim 2:1 gegen Waldhof Mannheim wegen Ballwegschlagens seine 5. Gelbe Karte. Konsequenz: Am Mittwoch muss er bei Viktoria Köln zuschauen.

Genau wie Kölns Innenverteidiger Christoph Greger, der seine 5. Gelbe Karte bei der Pleite in Aue sah. Aus der Partie in Essen gingen zudem noch zwei Mannheimer mit einer Sperre raus. Arianit Ferati und Adrian Fein müssen nun gegen Sandhausen pausieren, eine enorme Schwächung für die Mannheimer.

Am härtesten hat es Hansa Rostock und den SC Verl getroffen. Das 2:0 gegen den FC Ingolstadt wurde für Hansa teuer bezahlt. Zweimal gab es Gelb-Rot, zudem eine Gelbsperre. Ohne ein Trio geht es nun am Mittwoch gegen Erzgebirge Aue. Auch Verl muss in Ingolstadt auf drei gesperrte Kicker verzichten.

Mit Yari Otto (SC Verl), Jeremias Lorch (SV Sandhausen) und Bentley Bexter Bahn (Alemannia Aachen) haben sogar drei Akteure schon die zehnte Verwarnung gesehen.

Die Sperren des kommenden Spieltags in der Übersicht

Gelb-Rot-Sperren

Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II)

King Manu (FC Hansa Rostock)

Ahmet Gürleyen (FC Hansa Rostock)

Zehnte Gelbe Karte

Yari Otto (SC Verl)

Jeremias Lorch (SV Sandhausen)

Bentley Bexter Bahn (Alemannia Aachen)

5. Gelbe Karte

Leon Reichardt (VfB Stuttgart II)

Tumur Gayret (SC Verl)

Tom Baack (SC Verl)

Fynn Arkenberg (Hannover 96 II)

Sebastian Grönning (FC Ingolstadt)

Timmy Thiele (FC Energie Cottbus)

Sigurd Haugen (FC Hansa Rostock)

Maximilian Großer (Arminia Bielefeld)

Mael Corboz (Arminia Bielefeld)

Christoph Greger (Viktoria Köln)

Arianit Ferati (SV Waldhof Mannheim)

Adrian Fein (SV Waldhof Mannheim)

Tom Moustier (Rot-Weiss Essen)

Steffen Nkansah (FC Erzgebirge Aue)

Anthony Barylla (FC Erzgebirge Aue)