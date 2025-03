Rot-Weiss Essen hat einen 1:0-Sieg über Waldhof Mannheim gefeiert. Das sagten die Trainer Uwe Koschinat und Bernhard Trares nach dem Spiel.

Bernhard Trares war auch auf der Pressenkonferenz noch sichtlich angefressen. Der Trainer des SV Waldhof Mannheim konnte die 0:1-Niederlage bei Rot-Weiss Essen einfach nicht fassen.

So begann er seine Analyse auf der PK auch so, als ob seine Mannschaft das Spiel gewonnen hätte: "Riesenkompliment an meine Mannschaft. Ich fand, dass wir das Spiel fast über 90 Minuten kontrolliert und sehr gut aufgebaut haben. Wir haben auch die besten Möglichkeiten in diesem Spiel."

Letztendlich wusste aber auch der erfahrene 59-jährige Fußballlehrer, dass es keinen Schönheitspreis im Fußball gibt, sondern nur Punkte. Und alle drei Zähler blieben letztendlich an der Essener Hafenstraße.

"Es tut bitter weh, dass wir dieses Spiel durch einen Freistoß, der gar nicht gepfiffen werden darf, verlieren. Wer die Bilder gesehen hat, der weiß, dass das eindeutig kein Freistoß war. So musste ich die Jungs auch gerade aufbauen, weil sie sehr traurig sind und nicht verstehen, wie wir das Spiel hier verloren haben. In der Schlussphase müssen wir noch einen Handelfmeter bekommen. Felix Lohkemper muss in der ersten Halbzeit das 1:1 machen. Das ist alles sehr bitter. Wie gesagt: eine tolle Leistung meiner Mannschaft, wir müssen uns nur vorwerfen lassen, dass wir kein Tor gemacht haben", sagte Trares.





Vor der Pressekonferenz war der ehemalige U23-Trainer des FC Schalke 04 bereits bei den Kollegen von "Magenta Sport". Hier stichelte er Richtung der Essener: "Essen hat sehr, sehr oft auf dem Boden gelegen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kenne Essen eigentlich als faire Mannschaft."

Auf der Pressekonferenz übte sich Trares dann in Galgenhumor und "lobte" die Essener. Trares: "Der Schiedsrichter hat sehr viele Fouls und Gelbe Karten gegen uns gepfiffen. So kam auch der Freistoß zustande. Kompliment an Essen, sie haben das sehr gut gemacht."

Essens Coach Uwe Koschinat wollte sich auf die Sticheleien seines Trainerkollegen, mit dem er sich schon während des Spiels das ein oder andere Mal verbal in den Haaren hatte, nicht einlassen.

Koschinat analysierte lieber die 95 Minuten: "Das war das erwartet schwere Spiel. Es ist für uns ein fantastischer Einstieg in die englische Woche. Der Waldhof hat auf einem ganz hohen Niveau gespielt. Aber bis auf die Lohkemper-Chance haben wir die erste Halbzeit gut im Griff gehabt. Wir haben auch Andre Becker aus dem Spiel genommen. Aber wir hatten auch Probleme Druck auf die erste Aufbaulinie zu bekommen."

Er ergänzte: "Zur Wahrheit gehört auch, dass wir durch eine tolle Verlagerung sofort zu Beginn eigentlich durch Dominik Martinovic in Führung gehen müssen. Es war in diesem Spiel sehr wichtig, dass wir in Führung gehen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit dann mehr darauf konzentriert das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Wir hatten nicht mehr diese Aktionen und wurden vorne auch etwas müder. Die Wechsel haben zumindest etwas für Entlastungsphasen gesorgt. Auf der anderen Seite gab es sehr viele brenzlige Situationen in unserem Strafraum."

Am Ende wusste auch der 53-jährige Koschinat, dass die Defensive den Sieg über die Zeit brachte. Er lobte: "Kompliment an Jakob Golz und unsere Abwehr, die das seit Wochen sehr gut machen. Da klappt das Zusammenspiel aktuell. Das war am Ende die Basis für einen glücklichen Sieg. Aber wir wissen auch, dass in sehr, sehr naher Zukunft niemand fragen wird, ob der Sieg verdient war oder nicht. Es ist in dieser Phase der Saison wichtig Punkte zu holen. Wir gehen insgesamt einen sehr positiven Weg. Wir wollen auch bei Viktoria Köln punkten."