Einmal mehr zeigte Jakob Golz eine top Leistung. Er war einer der Matchwinner beim 1:0 von Rot-Weiss Essen über den SV Waldhof Mannheim.

Jakob Golz ist in bestechender Form. In dieser Saison hielt er in 26 Spielen nun fünfmal den Kasten sauber. Jedoch gleich dreimal in Serie in den letzten drei Begegnungen. RWE reitet auf einer Erfolgswelle und der 26-jährige Keeper ist mit ein Garant für diese.

Auch beim 1:0-Sieg über den SV Waldhof Mannheim war Golz die wenigen Male, die er gefragt war, zur Stelle.

In den letzten Tagen hatte der RWE-Schlussmann erst seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 verlängert. In diesem Kontrakt ist jedoch nach RevierSport-Informationen eine Ausstiegsklausel inbegriffen. Demnach könnte Golz RWE für eine Ablösesumme unter 200.000 Euro verlassen.

Nach dem Spiel äußerte er sich aber noch einmal deutlich zu seiner Zukunft.

Jakob Golz über...

den 1:0-Sieg: "Die englische Woche hat auf jeden Fall schon einmal gut angefangen. Das gibt uns für Köln und Dresden Auftrieb. Wir haben jetzt auch drei Spiele zu Null gewonnen, wir sind defensiv kompakter geworden. Klar: Aktuell macht es sehr viel Spaß. Die Mannheimer haben gezeigt, wie stark sie sind. Wir haben tief verteidigt und dagegengehalten. Mannheim hatte in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Wir haben uns schon darauf fokussiert zu verteidigen und dann zu kontern. Ob es jetzt ein verdienter Sieg war oder nicht, ist egal. Am Ende haben wir die drei Punkte und nur das zählt."

... den aktuellen Lauf: "Der Anfang der Saison war für uns alle nicht erfolgreich. Umso schöner ist jetzt die Phase. Das wünscht du dir auch als Torwart. Aber wir haben erst 36 Punkte. Mit dieser Anzahl ist noch keiner in der 3. Liga geblieben. Wir haben noch elf Spiele und ein hartes Stück Arbeit vor uns. Aber, klar: Die Erfolgswelle wollen wir so lange wie möglich reiten."





... die Gründe für die letzten erfolgreichen Wochen: "Es ist ein Mix aus allem: Vom Kopf her waren wir in der Hinrunde vielleicht in der Situation wie jetzt Sandhausen. Sie haben gesagt, dass sie eigentlich oben mitspielen wollen und stecken plötzlich in einer anderen Realität. Bei uns war das zu Saisonbeginn vielleicht ähnlich. Aber das haben wir mittlerweile angenommen. Für uns heißt das Ziel Klassenerhalt. Und da ordnen sich alle unter. Klar, dass es Spieler gibt, die sich mehr Einsatzzeit wünschen. Aber wir pushen uns da gegenseitig und sind eine echte Einheit. Das macht uns als Team aus."

... seinen neuen Vertrag und die Ausstiegsklausel: "Wie schon so oft gesagt: Solange ich hier im Verein bin, werde ich Vollgas geben und daran wird sich auch nichts ändern. Ich fühle mich mit dem Gesamtpaket RWE sehr wohl - die Fans, die Mannschaft - das passt alles. Ich genieße hier eine tolle Unterstützung und bin sechs Jahre hier. Für einen Fußballer ist das schon eine Ewigkeit (lacht). Da muss schon wirklich etwas Großes kommen, damit ich das hier bei RWE aufgebe. Das Paket müsste stimmen."

... das Spiel am Mittwoch bei Viktoria Köln: "Köln ist ein schweres Spiel. Ich habe noch nie bei der Viktoria gewonnen, das würde ich gerne ändern."