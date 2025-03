Der nächste Gegner von Rot-Weiss Essen erlebte einen rabenschwarzen Sonntag. Viktoria Köln verlor beim FC Erzgebirge Aue zunächst seinen Mannschaftsbus, dann das Spiel.

Der FC Erzgebirge Aue ist nach dem 2:1-Sieg gegen Viktoria Köln wieder in der Spur – 3. Sieg in Folge, 40 Punkte, 10. Platz, der 3. Rang in Sichtweite. Zumal das Topspiel am Mittwoch bei Hansa Rostock bei einem direkten Konkurrenten und Jens Härtels Ex-Klub stattfindet.

Die Partie gegen Köln begann 15 Minuten später, weil der Viktoria-Mannschaftsbus in einen Unfall vor dem Stadion verwickelt war. Viktoria-Trainer Olaf Janßen berichtete bei "Magenta Sport": "Beim Bus ist ein Totalschaden, beim Wagen ist ein Totalschaden. Das Wichtigste ist, zum Glück wurde keiner verletzt. Das ist ein kleines Wunder. Es gab einen Riesenknall. Du bist kurz vor dem Stadion, deine Gedanken sind irgendwo anders. Das war schon ein Schockmoment." Nach elf Minuten der nächste Viktoria-Schock: Aue ging durch einen satten Schuss von Verteidiger Anthony Barylla in Führung. Omar Sijaric tat es seinem Kollegen in der 2. Hälfte gleich (72.), das Anschlusstor von Lex-Tyger Lobinger kam zu spät (90.+2). Aue feiert den 3. Sieg in Serie. Die Erzgebirgler sind mit 40 Zählern nun punktgleich mit der Viktoria. Janßen, der auf einige Spieler verzichten musste, bezeichnet die personelle Situation als "dramatisch": "Wir haben neuneinhalb gesunde Feldspieler auf dem Platz gehabt. Das war schon eine große Herausforderung. Wenn man die Auer Mannschaft sieht, die ist top besetzt. Was soll ich sagen? Wenn ich dann meine Mannschaft Fußball spielen sehe, kann ich ihr keinen Vorwurf machen."

Bleibt abzuwarten, ob sich das Kölner Lazarett vor dem Spiel am Mittwoch (12. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen lichtet. Die Viktoria, die aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg erringen konnte, muss auf jeden Fall auf den gelbgesperrten Abwehrchef Christoph Greger verzichten.

Die Statistik zum Spiel

Aue: Männel - Barylla, Nkansah, Rosenlöcher - Fallmann (66. Burghardt), Loune (77. Majetschak), Fabisch, Jakob (85. Seitz) - Clausen (66. Sijaric), Schmid - Bär (77. Taschtschy)

Köln: Dudu - Dietz, Greger, Sticker - Lopes Cabral (80. Cueto), Engelhardt, Lofolomo (80. Schulz), May - Velasco (64. Carella), Güler (64. Malek El Mala) - Lobinger

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)

Tore: 1:0 Barylla (11.), 2:0 Sijaric (72.), 2:1 Lobinger (90.+2)

Gelbe Karten: Rosenlöcher (2), Fallmann (4), Nkansah (5), Barylla (5) - Lofolomo (4), Velasco (2), Greger (5)

Zuschauer: 8056