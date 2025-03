Der SV Waldhof Mannheim unterlag bei Rot-Weiss Essen mit 0:1. Trainer und Sportchef waren außer sich.

Bernhard Trares, Trainer des SV Waldhof Mannheim, war schon während der 95 Minuten in Essen schwer zu beruhigen. Am Ende der Partie, die RWE mit 1:0 gewann, kassierte der ehemalige Schalke-U23-Trainer auch noch die Gelbe Karte. Er war stinksauer über einige Entscheidungen von Referee Wolfgang Haslberger.

Auf den Schiedsrichter war auch Anthony Loviso alles andere als gut zu sprechen. Bevor die Vertreter der Presse den Sportchef der Mannheimer zum Gespräch bitten konnten, musste dieser erst einmal seinem Frust freien Lauf lassen.

In den Katakomben des Stadions an der Hafenstraße war zu beobachten, wie der 33-jährige Deutsch-Italiener fluchend in den Mannheimer Kabinengang verschwand und kaum zu beruhigen war. "Ich werde das dem DFB melden!", war aus Lovisos Mund zu hören. Nach wenigen Minuten stand der Waldhof-Manager dann doch noch Rede und Antwort.

"Ich will gar nichts über den Schiedsrichter sagen, sonst wird es für mich mal wieder sehr teuer", sagte Loviso.

Über das Spiel meinte er: "Ich muss sagen, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die sich in einer sehr starken Form befindet, gemacht haben. Ich kann den Jungs nur wenige Vorwürfe machen. Wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt, sonst ein gutes Spiel gemacht. Mund abputzen und weiter geht's!"





Doch so richtig konnte er von Schiri Haslberger doch nicht lassen. Loviso: "Am Mittwoch kommt Sandhausen. Leider haben wir in Essen nach wenigen Minuten mit den ersten beiden Fouls jeweils eine Gelbe Karte bekommen. Adrian Fein und Arianit Ferati werden uns gegen Sandhausen leider fehlen. Für mich zeigt der Schiedsrichter in diesen Szenen zu wenig Fingerspitzengefühl. Da weiß ich auch nicht, ob das Gespann so vorbereitet ist, um zu wissen, wer schon vier Gelbe Karten hat. Denn bei der Intensität, in dem Stadion, wo es sehr laut wird, muss man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben."

Er betonte aber im gleichen Atemzug auch: "Es bringt nichts, sich über die Entscheidungen zu ärgern. Wir haben hier nur uns, sonst hilft uns keiner. Wir müssen uns solche Entscheidungen auch vielleicht mal erzwingen - es geht nicht anders. Aber natürlich tut das dann sehr weh, wenn du solch ein Spiel verlierst."

Der Waldhof steht nun mit 30 Punkten weiter auf einem Abstiegsplatz. Der SV Sandhausen hat 32 Zähler auf dem Konto. Mit einem Derbysieg im Baden-Württemberg-Duell gegen Sandhausen würde Mannheim den SVS überholen. Das ist auf jeden Fall auch das Ziel für Mittwoch.

"Wir waren einfach im Vergleich zu den letzten Spielen in Essen nicht effizient. Wir haben drei, vier richtig gute Chancen. Und bei den Flanken waren wir etwas unsauber, sonst kann da auch immer einer durchrutschen. Es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen. Wir wollen Spiele gewinnen, egal wo. Klar: Zuhause haben wir diese Wucht. Da müssen wir zusehen, dass wir am Mittwoch Sandhausen besiegen", war Loviso nach dem Frust von Essen wieder schnell im Angriffsmodus.