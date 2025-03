Rot-Weiss Essen empfängt ab 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) den SV Waldhof Mannheim. Wir haben die Aufstellungen.

Rot-Weiss Essen will seine tolle Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge und 16 von 18 möglichen Punkten verlängern. Am Sonntagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert der SV Waldhof Mannheim im Stadion an der Hafenstraße.

Die Kurpfälzer liegen aktuell auf einem Abstiegsplatz, aber auch nur drei Punkte hinter RWE und könnten die Rot-Weissen mit einem Sieg in Essen-Bergeborbeck aufgrund des besseren Torverhältnisses überholen.

Zuletzt holte Bernhard Trares mit seinem Team sieben Punkte aus drei Partien. Die erste Elf hat sich eingespielt und es gibt auch keine Wechsel im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Alemannia Aachen.

Ähnlich hält es Trares' Gegenüber Uwe Koschinat. Auch der RWE-Trainer setzt auf die Elf vom 1:0-Erfolg bei Borussia Dortmund II.

Mit dabei ist auch José-Enrique Rios Alonso. Die Vertragsverlängerung des Abwehrspielers - RevierSport berichtete - soll kurz vor dem Anstoß offiziell bekanntgegeben werden.

Nicht im RWE-Kader steht Moussa Doumbouya, für ihn ist Torben Müsel nach seiner Verletzung im Aufgebot. Thomas Eisfeld hat es nicht in den Kader geschafft.

Die Aufstellungen in der Übersicht

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, Arslan - Martinovic

Bank: Wienand, Wagner, Kaparos, Kourouma, Voufack, Boyamba, Mizuta, Müsel, Owusu

Es fehlen: Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Swajkowski (Außenbandriss im Sprunggelenk), Wintzheimer (Aufbautraining nach Syndesmoseanriss)

Sperren drohen: Eitschberger, Moustier (beide 4 Gelbe Karten)

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger

Waldhof Mannheim: Bartels - Matriciani, Klünter, Sechelmann, Voelcke - Thalhammer - Sietan, Fein - Ferati - Lohkemper, A. Becker

Bank: Hanin, Hoffmann, Shipnoski, Benatelli, Abifade, Yigit, Rieckmann, Okpala, Arase

Es fehlen: Boyd (Mittelfußbruch), Karbstein (Muskelbündelriss), Wardak (Handverletzung)

Sperren drohen: Arase, Fein, Ferati, Kobylanski, Rieckmann, Sietan (alle 4 Gelbe Karten)

Das sagten die Trainer

Uwe Koschinat: "Ein interessantes Spiel, weil die tabellarische Ausgangssituation und die gefühlte Situation beider Teams so gar nicht zueinander passen. Deshalb geh ich schon davon aus, dass das nicht dieser typische Abstiegskampf wird, in der zwei Mannschaften komplett auf Fehlerminimierung aus sind. Sondern es werden mit Sicherheit zwei Mannschaften sein, die absolut berechtigt sehr selbstbewusst sind. Darum glaube ich, es wird ein sehr spannendes Spiel."

Bernhard Trares: "Das Stadion, die Stimmung, die Zuschauer. Essen kennt man. Es ist eine unglaubliche Power in dem Verein. Wir müssen mutig sein, dürfen uns nicht verstecken, wir müssen offensiv spielen und mit breiter Brust auftreten. Dann kannst du etwas holen. Wenn du dich in dein Schneckenhaus zurückziehst wird es schwer, der Druck wird dann hoch. Du musst nach vorne spielen und deine Qualität auf den Platz bringen. Wir fahren jetzt nach Essen, um dort zu gewinnen, das nehmen wir uns vor."