Kleine Überraschung an der Poststraße: Der SC Verl hat das Samstagabendspiel in der 3. Liga gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 gewonnen.

Arminia Bielefeld hat das Ostwestfalen-Derby beim SC Verl mit 1:2 verloren.

Der DFB-Pokal-Halbfinalist - Gegner ist Bayer Leverkusen - startete besser in die Partie, doch Verl übernahm nach dem 1:0 durch Berkan Taz die Kontrolle. Kurz vor der Pause erhöhte Timur Gayret auf 2:0.

Erst in der Nachspielzeit traf Maximilian Großer zum Anschluss, doch Arminia konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. Bielefelds Höhenflug nach drei Siegen ist damit gestoppt, der Abstand auf die Top 3 wuchs auf fünf Punkte. Verl ist derweil an der heimischen Poststraße seit zehn Spielen ungeschlagen und kletterte mit nunmehr 40 Punkten auf Platz acht. Alexander Ende, Trainer Verl, war im Interview mit "Magenta Sport" stolz auf seine Mannschaft nach dem Derbysieg: "Wir haben vorher gesagt, dass das ein besonderes Spiel ist und wir den Menschen hier einen fantastischen Nachmittag bereiten wollen. Ich glaube, alle Verler können stolz auf diese Truppe sein, die von der ersten Minute an gefightet hat. Schon im letzten Heimspiel haben wir über Standards gewonnen – das ist eine unserer Stärken. Im Trainerteam lassen wir uns immer kreative Lösungen einfallen, wir stecken viel Arbeit in die Standards. Wenn es dann so funktioniert, ist das eines der schönsten Dinge, weil man es gezielt planen kann. Wir genießen den Moment und freuen uns brutal."

Mitch Kniat, Trainer von Bielefeld und ehemaliger Verl-Coach, sagte nach der Niederlage an seiner alten Wirkungsstätte: "Ich glaube, wenn man die Partie sieht, kommen wir ziemlich gut rein – damit war ich zufrieden. Doch dann kippt das Spiel durch die Standard-Gegentore in Richtung Verl, und es wird extrem schwer, zurückzukommen. Meiner Mannschaft kann ich aber nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hat. Die 2. Halbzeit war ein komplett wildes Spiel. Am Ende war es kein gutes Spiel, aber wir wussten, dass hier viel harte Arbeit auf uns zukommt. Am meisten ärgert mich, dass wir die Gegentore nach 2 Standards kassieren."

SC Verl: Schulze - Kammerbauer, Köhler (48. Mikic), F. Otto, Kijewski - Benger, Y. Otto, Baack, Gayret (73. Arweiler) - Steczyk (78. Demming), Taz

Arminia Bielefeld: Kersken - Schneider, Russo, Großer - Hagmann (64. Lannert), Schreck (46. Young), Corboz, Oppie - Grodowski (65. Sarenren-Bazee), Kania (85. Boujellab), Wörl (64. Biankadi)

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)

Tore: 1:0 Taz (36.), 2:0 Gayret (45.+1), 2:1 Schneider (90.+9)

Gelbe Karten: Kammerbauer (4), Gayret (5), Baack (5), Otto (5) - Corboz (5), Großer (5), Russo (3), Biankadi

Zuschauer: 5107