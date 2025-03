Am Sonntag (9. März, 19.30 Uhr) gastiert der SV Waldhof Mannheim bei Rot-Weiss Essen. Noch vor dieser Partie 27. Drittliga-Spieltags gibt es eine schöne Nachricht für die RWE-Fans.

Das sind doch mal tolle Zeichen aus Sicht von Rot-Weiss Essen: Mitten im Abstiegskampf konnte der Drittligist nach den Torhütern Jakob Golz und Felix Wienand auch einen weiteren wichtigen Spieler weiter an den Verein binden.

Auch hier der Zusatz: Der Vertrag hat natürlich nur Gültigkeit, wenn RWE auch die 3. Liga hält.

Wie RevierSport erfuhr, hat nach Golz und Wienand am Samstag (8. März) auch José-Enrique Rios Alonso sein Arbeitspapier an der Hafenstraße verlängert. Nach unseren Informationen besitzt der Kontrakt im Falle des Klassenerhalts bis zum 30. Juni 2028 Gültigkeit. Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte RWE die Verlängerung am Samstag (8. März) noch nicht bestätigen.

Noch vor wenigen Tagen hatte RS berichtet, dass der Kampf um Rios Alonso für RWE begonnen hat. Trotz Anfragen aus dem In- und Ausland entschied sich der Innenverteidiger, der seit Wochen eine starke Dreierkette mit Michael Schultz und Tobias Kraulich bildet, für einen Verbleib an der Hafenstraße.

Der 24-jährige Deutsch-Spanier Rios Alonso, der als eine Art Lieblingsschüler von RWE-Cheftrainer Uwe Koschinat gilt, wechselte im Sommer 2021 von der U21-Mannschaft des VfB Stuttgart nach Essen und bestritt bis dato 139 Pflichtspiele (fünf Tore, vier Vorlagen) für Rot-Weiss. In der laufenden Saison 2024/2025 kommt der gebürtige Stuttgarter auf 25 Partien (ein Treffer, kein Assist).

Am Sonntag (9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird Rios Alonso dann sein 140. Spiel im RWE-Trikot bestreiten - wahrscheinlich unter einem gewaltigen Applaus aufgrund der RWE-Treue.

Der RWE-Kader in der Übersicht - inklusive Vertragsüberblick (vorausgesetzt, RWE hält die 3. Liga):

Tor: Jakob Golz (Vertrag bis zum 30. Juni 2027), Felix Wienand (bis 30. Juni 2028), Ole Springer (Vertrag läuft am Saisonende aus)

Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger (bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen), Eric Voufack (Vertrag läuft am Saisonende aus), Nils Kaiser (Vertrag bis zum 30. Juni 2026)

Linksverteidiger: Matti Wagner (bis zum Saisonende von Greuther Fürth ausgeliehen), Lucas Brumme, Ekin Celebi (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Innenverteidiger: Michael Schultz, Tobias Kraulich (beide Verträge bis zum 30. Juni 2026), Mustafa Kourouma, Jose Enrique Rios Alonso (beide Verträge laufen am Saisonende aus)

Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Gianluca Swajkowski (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Klaus Gjasula (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Torben Müsel (beide Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Thomas Eisfeld (Vertrag läuft am Saisonende aus)

Offensive Flügel: Ramien Safi, Joseph Boyamba, Kelsey Owusu (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Kaito Mizuta (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026), Dion Berisha (aktuell an SGV Freiberg ausgeliehen, Vertrag bis zum 30. Juni 2027 gültig)

Angriff: Manuel Wintzheimer (bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Moussa Doumbouya (Vertrag läuft am Saisonende aus), Dominik Martinovic (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026)

Zur Info: Stürmer Marek Janssen besitzt ab dem 1. Juli 2025 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027