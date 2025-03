3. Liga Matriciani vor RWE-Spiel über Abstiegskampf, Schalke-Zukunft und Whatsapp-Gruppe

Beim SV Waldhof Mannheim wird am Sonntag in Essen auch ein aktueller Schalke-Profi in der Startelf stehen. Henning Matriciani. Wir haben mit der S04-Leihgabe des SV Waldhof gesprochen.