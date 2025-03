Zu ungewohnter Uhrzeit trifft Rot-Weiss Essen am Sonntag auf Waldhof Mannheim. Das sagt der RWE-Trainer vor der Partie.

Wie lange kann Rot-Weiss Essen seinen Lauf ausbauen? Nach dem 0:2 bei Alemannia Aachen hat RWE kein Spiel in der 3. Liga mehr verloren.

Vor dem Heimspiel am Sonntag (19:30 Uhr, bisher wurden 15.300 Karten verkauft, davon 400 an die Gäste) gegen Waldhof Mannheim stehen aus den letzten sechs Partien 16 Punkte auf der Habenseite. Trotzdem bleibt der Blick nach unten gerichtet, denn auch die Konkurrenz der Essener punktet in den letzten Wochen regelmäßig.

Bestes Beispiel: Der kommende Gegner aus Mannheim, der bei einem Sieg in Essen an RWE vorbeiziehen würde, vor dem Spieltag steht Mannheim noch auf einem Abstiegsrang. Da aber auch vier Teams zwischen Waldhof und RWE liegen, ist es unwahrscheinlich, dass eine Pleite für die Elf von Trainer Uwe Koschinat das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten würde.

Wobei das auch nicht die Denke von Koschinat ist. Vielmehr strotzen die Essener derzeit vor Selbstvertrauen. Und das soll auch Mannheim am Sonntag zu spüren bekommen.

Wichtig in so einer Phase: Der Trainer muss seine erfolgreiche Elf nicht umbauen. Ein Stamm hat sich gefunden, der derzeit abliefert. Es bleibt einzig die Frage: Rutscht Kaito Mizuta, nachdem er als Joker das Spiel bei der U23 des BVB mit seinem Treffer entscheiden konnte, in die erste Elf?

Koschinat, der noch auf Ekin Celebi, Nils Kaiser, Manuel Wintzheimer und Gianluca Swajkowski verzichten muss, betonte auf der Pressekonferenz vor der Begegnung. "Als Startelf-Spieler muss er sich in seiner Spielart ein Stück weit verändern. Als Einwechselspieler bringt er unfassbar Energie auf den Platz. Dann ist er auch nicht mehr so sehr in den taktischen Zwängen. Das kommt ihm mit seiner brutal mutigen und risikoreichen Art entgegen. Im elf gegen elf im Training ging es mir in dieser Woche ähnlich wie bei Tom Moustier darum, ihn etwas runter zu moderieren. Ein Spiel ist zu Beginn stark taktischen Fesseln unterlegen, dann kann diese mutige Spielweise auch mal kontraproduktiv sein. Ich konnte ihn diesbezüglich coachen, prinzipiell gehört er in die Startelf.“

Dementsprechend wird vermutlich die Elf auflaufen, die in Dortmund gewann. Positiv für Koschiant: Er kann wohl bei seiner Kadernominierung auch auf Thomas Eisfeld und Torben Müsel bauen, die wieder im Training und somit eine Alternative für den Sonntag sind.

So könnte RWE gegen Waldhof Mannheim spielen

Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, Arslan - Martinovic

Es fehlen: Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Swajkowski (Außenbandriss im Sprunggelenk), Wintzheimer (Aufbautraining nach Syndesmoseanriss)

Sperren drohen: Eitschberger, Moustier