Die Durchlässigkeit vom NLZ in den Profikader bei der Viktoria Köln ist hoch - nun hat mit Samuele Carella das nächste Top-Talent seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Viktoria Köln leistet eine hervorragende Jugendarbeit. Der herausragende Durchbruch vom erst 18-jährigen Said El Mala aus der A-Jugend in die dritte Liga, wo er fleißig Scorerpunkte sammelt, ist ein eindrucksvoller Beweis.

Die Dienste einer weiteren heißen Viktoria-Aktie haben sich die Kölner nun ebenfalls längerfristig gesichert: Der brandgefährliche Mittelfeldspieler Samuele Carella hat bei der Viktoria nun seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ein echter Glücksgriff für den Drittligisten, denn Carella überzeugt in der DFB-Nachwuchsliga auf ganzer Linie.

In 18 Nachwuchsliga-Partien gelangen dem Deutsch-Italiener mit dem melodischen Namen bereits elf Treffer - in der Vorrunde in Gruppe F setzte er sich gegen die Torjäger-Konkurrenz von Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Kaiserslautern durch und wurde mit zehn Toren bester Torschütze.

Entsprechend groß ist die Freude bei Till Mester, dem Übergangskoordinator von Viktoria Köln. "Fantastisch, dass Samu bei uns den Schritt in den Profi-Fußball macht", sagt Mester und hebt die gute Jugendarbeit der Kölner hervor: "Er ist in einer langen Liste der nächste Spieler aus unserem NLZ, der das schafft. Wir werden nun intensiv daran arbeiten, dass er sich perspektivisch in unserer 1. Mannschaft etabliert."

Carella ist damit der elfte Akteur aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum im Kader von Olaf Janßen. Das ist mal ein Ausrufezeichen. Der 18-Jährige durfte sogar schon für die erste Mannschaft im Mittelrheinpokal ran, hinterließ mit zwei Treffern in zwei Partien einen bleibenden Eindruck.

Bereits als Kind schloss er sich der U8 der Viktoria an, ehe es ihn zum großen Nachbarn 1. FC Köln zog. Dort durchlief er sämtliche Station bis er vergangenen Sommer zurück zur Viktoria wechselte.

"Für mich ist es etwas ganz besonderes, in diesem Verein meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Hier habe ich meinen fußballerischen Weg gestartet", sagt Carella über seinen nächsten Schritt. "Jetzt hier als Profi auflaufen zu dürfen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen. Ich werde jeden Tag hart an mir arbeiten, um Viktoria Köln weiter zu helfen. Ich bin einfach unglaublich stolz, Teil der Vamilie zu bleiben.“