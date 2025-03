Beim SV Waldhof Mannheim wird am Sonntag in Essen auch ein aktueller Schalke-Profi in der Startelf stehen. Henning Matriciani. Wir haben mit der S04-Leihgabe des SV Waldhof gesprochen.

Wenn der SV Waldhof Mannheim am Sonntagabend (9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen antritt, dann will auch Henning Matriciani mit dafür sorgen, dass die Gäste an der Hafenstraße siegen und aufgrund des besseren Torverhältnisses an RWE vorbeiziehen.

Denn aktuell belegen die Kurpfälzer den ersten von vier Abstiegsplätzen in der 3. Liga. Auch Matriciani hatte sich die Saison in Mannheim anders vorgestellt.

Der 24-jährige Innenverteidiger war im Sommer 2024 vom FC Schalke 04 nach Mannheim verliehen worden. Eigentlich sollte der 23-malige Erstliga- und 37-malige Zweitliga-Profi dabei helfen, dass die Waldhöfer oben mitmischen. Doch seit Wochen geht es um den sportlichen Existenzkampf. Mit solchen Situationen kennt sich der gebürtige Lippstädter bestens aus.

RevierSport hat mit Matriciani, der noch bis zum 30. Juni 2026 an Schalke gebunden ist, vor dem RWE-Duell gesprochen.

Henning Matriciani, sind Sie mittlerweile ein Abstiegskampf-Experte?

Sagen wir mal so, ich habe in den vergangenen Jahren gelernt, mit Drucksituationen umzugehen. Man darf aber auch nicht unterschlagen, dass wir 2022 mit Schalke aufgestiegen sind, also immer ging es jetzt auch nicht gegen den Abstieg.

Inwiefern unterscheiden sich diese sportlichen Existenzkämpfe in den Ligen eins bis drei?

Die Aspekte im Abstiegskampf sind schon in etwa die gleichen. Jetzt in der dritten Liga ist es verrückt, wie ausgeglichen alles ist. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Wir haben gerade eine Phase der Saison, da gewinnen Teams aus der unteren Tabellenhälfte mehr Spiele als die Aufstiegsaspiranten. Das kommt in der 1. Bundesliga dann schon eher selten vor, dass die Topteams gegen die vermeintlich kleineren Teams Punkte liegen lassen.

Hand aufs Herz: Als Sie von Schalke nach Mannheim verliehen wurden, hätten Sie gedacht, dass wir Anfang März 2025 wieder über den Abstiegskampf sprechen?

Gehofft habe ich es nicht und nach einem schwachen Start in die Saison haben wir uns auch zwischenzeitlich wirklich stabilisiert. Jetzt ist die Situation wie sie ist und der ganze Verein nimmt den Abstiegskampf sehr gut an, das ist beachtlich und nicht selbstverständlich.

Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Erstmal hat die verbleibende Saison mit dem Waldhof meine höchste Priorität. Ich will das unbedingt mit der Mannschaft schaffen, weil wir einfach eine gute Truppe sind. Was dann nach der Saison ist, wird man sehen. Henning Matriciani

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe für die schwache Waldhof-Saison?

Mit etwas Abstand auf die Geschehnisse muss man schon sagen, dass uns der Saisonstart mit zwei Punkten aus fünf Spielen nicht gut getan hat. Da laufen wir bis heute den Punkten ein wenig hinterher. Wir hatten gegen Jahresende dann eine Phase, in der wir aus guten Spielen einfach zu wenig Ertrag gezogen haben und das hat uns unten reinrutschen lassen.

Was macht Sie hoffnungsvoll, dass Mannheim die Liga hält?

Wir sind wirklich ein eingeschworener Haufen mit viel Qualität auf dem Rasen. Auch in Drucksituationen haben wir die vergangenen drei Wochen eine gute Leistung gezeigt. Dazu sind wir sehr heimstark und es warten noch direkte Duelle gegen viele unserer Konkurrenten.

Ist dafür ein Sieg in Essen beinahe Pflicht?

Spiele gegen Gegner aus der gleichen Tabellenregion sind immer wichtig. So ist es auch am Sonntagabend, wenn wir in Essen auflaufen. Essen hat einen guten Lauf und wird mit Selbstvertrauen auftreten. Das Gleiche gilt aber auch für uns und dementsprechend möchten wir unser Formhoch auch in Essen bestätigen.

Was für ein Spiel erwarten Sie?

Ein enges Spiel, bei dem die Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Wir müssen defensiv stabil stehen und vorne unsere Chancen effizient nutzen. Auch Standardsituationen könnten bei den Bedingungen entscheidend werden.

Sind Sie eigentlich schon einmal an der Hafenstraße aufgelaufen? Falls ja: Welche Erinnerungen haben Sie an Essen?

Mit Lippstadt habe ich vor der Corona-Unterbrechung in Essen gespielt, leider haben wir damals verloren. Es ist ein stimmungsvolles Stadion und dementsprechend nicht einfach als Gastteam zu bespielen.

Werden Sie eigentlich am kommenden Wochenende einen Abstecher nach Gelsenkirchen wagen?

Bei uns steht in der kommenden Woche direkt eine englische Woche auf dem Programm. Dementsprechend wird dafür keine Zeit sein.

Wie verfolgen und beurteilen Sie die Saison des FC Schalke 04?

Natürlich verfolge ich die Saison von Schalke. Ähnlich wie hier in Mannheim war die Saison bisher so ein kleines Auf und Ab. Der Sieg gegen Münster am Wochenende war sehr wichtig für den Verein.



Wie ist der Kontakt zur Mannschaft? Sind Sie eigentlich als Leihspieler noch ein Teil der S04-Whats-App-Gruppe?

Natürlich besteht noch Kontakt zu einzelnen Spielern der Mannschaft. In der Teamgruppe auf WhatsApp bin ich aber nicht mehr.

Besteht Kontakt zu Cheftrainer Kees van Wonderen?

Nein, derzeit besteht kein Kontakt.

Glauben Sie ab dem 1. Juli an eine Zukunft auf Schalke oder wird es eher in Richtung Vertragsauflösung gehen?

Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Erstmal hat die verbleibende Saison mit dem Waldhof meine höchste Priorität. Ich will das unbedingt mit der Mannschaft schaffen, weil wir einfach eine gute Truppe sind. Was dann nach der Saison ist, wird man sehen. Aber klar ist auch, ich bin im vergangenen Sommer nach Mannheim gewechselt, um sehr viel Spielpraxis zu sammeln, um dann auf Schalke neu anzugreifen.