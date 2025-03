Drittligist im freien Fall - Mannschaft zahlt Fans die Tickets

Seit Wochen rumort es beim SV Sandhausen. Jetzt wollen die Spieler des Klubs aus der 3. Liga den Fans etwas zurückgeben.

Als der SV Sandhausen Ende November zum Gastspiel bei Rot-Weiss Essen anreiste, stand der Klub an der Tabellenspitze der 3. Liga. Etwas mehr als drei Monate nach dem 1:1 an der Hafenstraße erinnert nichts mehr an das erfolgreiche erste Saisondrittel.

Denn der SVS hat nur eine der vergangenen zwölf Partien gewonnen - und steht plötzlich nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Am Wochenende gab es eine 1:2-Pleite beim FC Ingolstadt.

Seit dem letzten Auswärtssieg ist bald ein halbes Jahr vergangen. Um den Fans in diesen schwierigen Zeiten etwas zurückzugeben, hat sich der Verein etwas überlegt. Beim Gastspiel bei Waldhof Mannheim am kommenden Mittwoch (12. März, 19 Uhr) übernehmen die Spieler und Trainer Kenan Kocak die Ticketkosten der mitreisenden Fans.

"Unsere Fans stehen immer hinter uns - egal, in welcher Situation. Mit dieser Geste möchten wir einfach Danke sagen. Wir wissen, wie viel Leidenschaft und Herzblut sie für den SVS aufbringen und wir hoffen, dass wir gemeinsam einen besonderen und erfolgreichen Abend in Mannheim erleben werden", erklärt der 44-Jährige, der erst zum Jahreswechsel übernahm, aber auch längst in die Kritik geraten ist.

Und Kapitän Jakob Lewald betont: "Wir wissen, dass wir nicht die meisten Unterstützer in der Liga haben, aber wir können uns auf unglaublich treue Fans verlassen. Dieser Rückhalt macht auf dem Platz, besonders in engen Spielen, einen riesigen Unterschied. Deshalb ist es uns als Mannschaft wichtig, etwas zurückzugeben - gerade in dieser sportlich schwierigen Zeit."

Man wolle in Mannheim "gemeinsam ein starkes Zeichen" setzen, heißt es vom Verein. Über ein digitales Formular auf der SVS-Website können sich Fans für ein Gratisticket anmelden. Zunächst steht für Sandhausen aber das Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) an. Ein Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht ist Pflicht. Sonst könnte es noch mal ungemütlicher werden am Hardtwald.