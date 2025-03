Rot-Weiss Essen befindet sich aktuell in einem echten Flow. 16 Punkte holte RWE von 18 möglichen Zählern. Doch noch fehlen einige Siege bis zum großen Ziel.

Aachen verloren, Hannover besiegt, Bielefeld geschlagen, Remis gegen Unterhaching, Sieg in Wiesbaden, Sieg gegen Ingolstadt und ein Dreier bei der Reserve von Borussia Dortmund: Das Jahr 2025 läuft für Rot-Weiss Essen bisher sensationell gut.

Und, trotzdem: RWE ist noch lange nicht durch. Dafür ist der Abstiegskampf in der verrückten 3. Liga einfach zu eng. Gerade einmal drei Punkte liegen die Essener über dem Strich.

Hätte Essen in Dortmund verloren, stünde Rot-Weiss sogar auf einem Abstiegsplatz. Auch das zeigt noch einmal auf, wie eng es in der 3. Liga hergeht.

Das weiß auch der rot-weisse Kapitän. "Das ist von der Serie her natürlich Wahnsinn. Wir haben gerade kurz die Ergebnisse gecheckt, es ist alles noch wahnsinnig eng. Darum war die Serie notwendig, der Abstand nach unten ist noch immer nicht so groß, dass man sich ausruhen könnte", sagte Michael Schultz nach dem Dreier beim BVB II gegenüber der WAZ und machte noch einmal deutlich: "Vier Siege brauchen wir noch, das reicht normalerweise, um nicht abzusteigen. Wo wir die holen, ist egal – je schneller, umso besser. Klassenerhalt – alles andere ist scheißegal!"

In dieser Saison muss man wohl 45 Punkte holen, um sich sicher zu sein. Am kommenden Wochenende geht es spannend weiter.



Unter anderem gastiert Mannheim in Essen - Sonntag, 9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker. Der Waldhof wird alles dafür tun, um mit RWE auf 33 Punkte gleichzuziehen. Rot-Weiss wird alles versuchen, um die Kurpfälzer endlich ein bisschen abzuschütteln. Der Wahnsinn im Abstiegskampf der 3. Liga geht am 27. Spieltag in seine nächste Runde.





"Wir verteidigen besser und lassen weniger zu, damit meine ich die ganze Mannschaft. Da bringen wir eine gute Intensität auf den Platz, das war ein richtig geiles Gefühl", meinte Schultz. Wenn RWE diese Einstellung in den nächsten Wochen auch weiter verinnerlicht, dann dürfte die 45-Punkte-Marke schnell erreicht sein.