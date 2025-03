3. Liga: SVS-Profis bei Abstieg ohne Verträge - "Man muss vielleicht das Gute im Schlechten sehen"

Der SV Sandhausen ist in den Abstiegsschlamassel der 3. Liga geraten. Eigentlich peilte der Verein die Rückkehr in die 2. Bundesliga ein.

Zwölf Spieltage vor dem Saisonende brennt beim SV Sandhausen der Baum. Vor der Saison wurde der Klub aus Baden-Württemberg noch zu den Aufstiegskandidaten gezählt und nun befindet sich der SVS in akuter Abstiegsgefahr.

Nach nur vier Punkten aus den letzten elf Spielen steht Sandhausen nur noch einen Zähler über dem Strich. Auch der Trainerwechsel von Sreto Ristic zu Kenan Kocak verpuffte vollkommen.

Die Pläne für die Regionalliga Südwest liegen mittlerweile auch in der Schublade des SV Sandhausen. "Es wäre fahrlässig, nicht darüber nachzudenken. Die Verträge von etlichen Spielern, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt, hätten keine Gültigkeit mehr. Das wäre vielleicht eine Befreiung. Man muss vielleicht das Gute im Schlechten sehen", gab SVS-Boss Jürgen Machmeier in der "Rhein-Neckar-Zeitung" einen Einblick in seine Gedankengänge.

Doch, klar: Machmeier hat die Mannschaft und den Trainer, an den er auf jeden Fall weiter festhalten will, noch nicht abgeschrieben. Immerhin steht der SV Sandhausen noch über dem Strich und es sind auch noch zwölf Spiele zu absolvieren. Mit Blick auf die nächste Heimpartie gegen Schlusslicht Spielvereinigung Unterhaching meinte Machmeier: "Dieses Spiel müssen wir gewinnen!"



Aber nicht nur Sandhausen muss sich Sorgen machen. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag (2. März) des SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen (Aachen gelang seit dem 2:0-Erfolg gegen Essen kein Sieg mehr, Anm. d. Red.) ist die Hälfte der Liga - oder vielleicht gar noch mehr Mannschaften - gefährdet. Denn auch der Tabellen-Siebte Hansa Rostock liegt gerade einmal bei 38 Punkten und hat nur acht Zähler Vorsprung auf Mannheim (30 Zähler). "Nur", weil noch satte zwölf Begegnungen zu absolvieren sind.

In dieser Saison muss man wohl 45 Punkte holen, um sich sicher zu sein. Am kommenden Wochenende geht es spannend weiter. Unter anderem gastiert Mannheim in Essen - Sonntag, 9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker. Der Waldhof wird alles dafür tun, um mit RWE auf 33 Punkte gleichzuziehen. Rot-Weiss wird alles versuchen, um die Kurpfälzer endlich ein bisschen abzuschütteln. Der Wahnsinn im Abstiegskampf der 3. Liga geht am 27. Spieltag in seine nächste Runde.