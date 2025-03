Rot-Weiss Essen holt in der 3. Liga zwei weitere Teams ein, steckt aber weiterhin im Abstiegssumpf. Das erschwert die Planung für die neue Saison.

So langsam wird es unheimlich: Rot-Weiss Essen eilt in der 3. Liga von Sieg zu Sieg, auch in Dortmund durfte RWE vor und 5000 begeisterten Essener Fans feiern. Der Vorsprung in der 3. Liga ist noch überschaubar, doch RWE hat zwei Klubs überholt, die damit vor Wochen nicht gerechnet hätten: den SV Sandhausen und Alemannia Aachen.

Rot-Weiss Essen steht nun vor einer wegweisenden Englischen Woche, drei Spiele innerhalb von sechs Tagen warten ab dem kommenden Sonntag auf das Team der Stunde in der 3. Liga. Die Chance ist da, in Sachen Klassenerhalt für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Mit Blick auf die Vertragsgespräche und die Planung der nächsten Saison wäre das extrem wichtig für den Verein. Moderatorin Kira Alex diskutiert mit den RWE-Reportern Krystian Wozniak und Martin Herms in der neuen Folge unsere RWE-Talks „vonne Hafenstraße“ über den beeindruckenden Essener Lauf und die aktuell noch komplizierte Planung der nächsten Saison.

Denn wie die meisten Teams in der 3. Liga können die Essener noch nicht seriös für nur eine Liga planen, auch wenn angesichts der Erfolgsserie Optimismus herrscht. Parallel führt die sportliche Leitung um Kaderplaner Marcus Steegmann schon seit einigen Wochen Gespräche. In Mittelstürmer Marek Janssen (27, SV Meppen) wurde auch schon ein erster externer Zugang gefunden. Der Angreifer hat jedoch nur einen Vertrag für die 3. Liga.



Handlungsbedarf besteht auch auf der Torhüter-Position. Die Gespräche mit Jakob Golz laufen, auch Felix Wienand, die Nummer zwei der Essener, hat ein Angebot für eine Vertragsverlängerung erhalten. Über den Stand der Gespräche sprechen wir in unserer neuen Talk-Folge. Viel Spaß beim Reinhören!





