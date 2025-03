Der SV Waldhof Mannheim hat aktuell eine gute Form, befindet sich vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen dennoch auf einem Abstiegsplatz.

5:0 gegen Hansa Rostock, 1:1 beim VfL Osnabrück und ein 2:1-Sieg gegen Alemannia Aachen: Der SV Waldhof Mannheim ist in einer sehr wichtigen Saisonphase in der 3. Liga in einer Top-Verfassung.

Bernhard Trares, Trainer der Mannheimer, meinte nach dem Dreier über Alemannia Aachen bei "Magenta Sport": "Ich bin total glücklich, weil klar war, dass wir auf die zweiten Bälle gehen müssen, dass es kein spielerisch hochklassiges Spiel wird, dass wir auch das Spiel von Alemannia Aachen auch ein bisschen annehmen müssen, dass wir drüberspielen und dass wir nicht so oft in die Pressingsituationen kommen. Das haben wir in der ersten Halbzeit klasse gemacht."

Trares sagte weiter: "Wir haben viele Chancen rausgespielt. André Becker hätte drei oder vier Tore machen können oder müssen. Spielanteile waren mehr für Aachen, klar. Sie hatten natürlich ein Stück weit etwas zu verlieren, die Nerven sind dazugekommen. Das war einfach Abstiegskampf, kämpfen, arbeiten, Zweikämpfe gewinnen. Und dann auch die nötigen Chancen ausnutzen."

Becker, die Leihgabe von Arminia Bielefeld, erzielte einen Treffer und bereitete das 2:0 vor. Der Stürmer sagte: "Es war sehr intensiv. Wir wussten vor dem Spiel, was mit Aachen auf uns zukommt, auch in was für einer tabellarischen Situation wir und Aachen uns befinden. Und das hat uns die Motivation gegeben, wirklich alles reinzuhauen. Wir hatten die Kurve im Nacken, die uns die ganze Zeit auch nach vorne gepusht hat. Das hat man gesehen. Ich bin froh und dankbar über den Sieg und die drei Punkte."

Der Abstiegskampf geht für Mannheim am Sonntag - 9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker - bei Rot-Weiss Essen weiter. RWE ist seit sechs Spielen ungeschlagen und holte zuletzt 16 Zähler von 18 möglichen Punkten. Vor dem Gang zu RWE gibt sich Becker kämpferisch: "Wir haben eine super Ausgangssituation, jetzt auch viel noch in eigener Hand." Das ist wohl wahr - aber nur mit einem Sieg in Essen.