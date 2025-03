Es bleibt dabei: Die Saison 2024/2025 ist in der 3. Liga einfach nur Wahnsinn - wahnsinnig spannend. Allen voran, was den Abstiegskampf betrifft.

Der VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen sind die besten Beispiele dafür, wie verrückt in dieser Saison 2024/2025 der Abstiegskampf in der 3. Liga ist.

Der VfL und RWE eilen von Sieg zu Sieg und liegen nach 26 von 38 Spielen gerade einmal zwei (Osnabrück) beziehungsweise drei (Essen) Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Kaum auszumalen, wie die Situation dieser beiden Traditionsklubs ohne diese Siegesserien aussehen würde.

Und nach dem 2:1-Sieg am Sonntag (2. März) des SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen (Aachen gelang seit dem 2:0-Erfolg gegen Essen kein Sieg mehr, Anm. d. Red.) ist die Hälfte der Liga - oder vielleicht gar noch mehr Mannschaften - gefährdet. Denn auch der Tabellen-Siebte Hansa Rostock liegt gerade einmal bei 38 Punkten und hat nur acht Zähler Vorsprung auf Mannheim (30 Zähler). "Nur", weil noch satte zwölf Begegnungen zu absolvieren sind.

In dieser Saison muss man wohl 45 Punkte holen, um sich sicher zu sein. Am kommenden Wochenende geht es spannend weiter. Unter anderem gastiert Mannheim in Essen - Sonntag, 9. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker. Der Waldhof wird alles dafür tun, um mit RWE auf 33 Punkte gleichzuziehen. Rot-Weiss wird alles versuchen, um die Kurpfälzer endlich ein bisschen abzuschütteln. Der Wahnsinn im Abstiegskampf der 3. Liga geht am 27. Spieltag in seine nächste Runde.

Die Statistik zum Spiel

SV Waldhof Mannheim: Bartels - Matriciani, Klünter, Sechelmann, Voelcke - Thalhammer (46. Rieckmann) - Sietan (81. N. Hoffmann), Fein - Ferati (89. Benatelli) - A. Becker (81. Shipnoski), Lohkemper (85. Okpala)

Alemannia Aachen: Olschowsky - Wiebe (59. Castelle), Yarbrough, Meyer - Heister (71. Winter), Strujic - Gaudino (88. Sarar), Bahn - Bakhat, Scepanik (72. Beleme) - Heinz

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Fürstenfeldbruck)

Tore: 1:0 A. Becker (18.), 2:0 Rieckmann (68.), 2:1 Strujic (76.)

Gelbe Karten: Thalhammer (7), Voelcke (2), Fein (4), Okpala (3), Bartels (2) / -

Zuschauer: 12920