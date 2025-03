Rot-Weiss Essen surft aktuell weiter auf der Erfolgswelle. RWE ist auf dem besten Weg, die 3. Liga zu halten. Dann wäre auch der erste Transfer für die Saison 2025/2026 auch in trockenen Tüchern.

16 Punkte aus den letzten sechs Spielen! Eine Bilanz, die Rot-Weiss Essen zuletzt zu Regionalliga-West-Zeiten vorweisen konnte. Es läuft wie geschmiert für die Mannschaft von Uwe Koschinat.

RWE liegt aktuell drei Punkte über dem Strich. Das sollte bis zum Saisonende auch so bleiben, um Marek Janssen offiziell an der Hafenstraße zu begrüßen.

Denn der Stürmer des SV Meppen, der schon als Zugang für die Serie 2025/2026 vermeldet wurde, ist noch längst nicht perfekt. Wie RevierSport herausfand, gibt es einen Haken im Arbeitsvertrag zwischen Rot-Weiss Essen und dem 27-jährigen Janssen.

Nach RS-Informationen tritt der Vertrag des 1,95-Meter großen Angreifers ab dem 1. Juli 2025 nur dann in Kraft, wenn RWE auch den Drittliga-Klassenerhalt packt. Dann würde der Kontrakt auch bis zum 30. Juni 2027 Gültigkeit besitzen. Bei einem Abstieg in die Regionalliga würde Janssen wieder auf dem Markt sein und RWE müsste mit dem Wunschstürmer neu verhandeln.

Ich konzentriere mich momentan nur auf den SV Meppen und möchte mich dazu auch nicht weiter äußern. Marek Janssen über die Ausstiegsklausel im RWE-Vertrag

RS fragte bei den Protagonisten nach. In dem Fall bei Marek Janssen, seinem Berater Manuel Bölstler und natürlich Rot-Weiss Essen.

Von Bölstler gab es keine Antwort. RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagte: "Zu Vertragsdetails werde ich mich öffentlich nicht äußern." Janssen meinte: "Ich konzentriere mich momentan nur auf den SV Meppen und möchte mich dazu auch nicht weiter äußern."

Mehr erzählte Janssen, der in den ersten beiden Regionalliga-Nord-Spielen nach der Winterpause zwei Niederlagen mit Meppen kassierte und ohne Torerfolg blieb, im Podcast der "Neuen Osnabrücker Zeitung" namens "Rasenschnack".





Auf die Frage, wie er denn das ganze Theater im letzten Winter-Transferfenster erlebte, antwortete Janssen: "Es war schon sehr speziell. Aber man konnte es sich auch denken, dass wenn so etwas rauskommt, auch viel darüber geschrieben wird. Ich bin aber relativ gelassen an die Sache herangegangen und es hat mich nicht negativ beschäftigt."

Er zeigte auch Verständnis für die Fans des SV Meppen und sagte: "Natürlich kann ich das verstehen, dass die Fans enttäuscht sind oder waren. Aber das ist normal. Persönlich habe ich aber gar keine negative Nachricht irgendeines Meppen-Fans bekommen. Wenn ich etwas gehört habe, dann war es nur positiv, dass ich gute Leistungen gebracht und den Leuten schöne Momente bereitet habe. Darüber bin ich natürlich sehr dankbar."

Dass der SV Meppen ein lukratives Angebot im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro von Rot-Weiss Essen - RevierSport berichtete - ausschlug, konnte Janssen aus Sicht der Emsländer durchaus nachvollziehen und respektierte auch die Entscheidung des SVM.

Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr überzeugend. Er konnte sehr viel über mich sagen, er hat mich lange beobachtet. Ich habe großen Bock auf RWE bekommen. Sie haben sich wirklich sehr um mich bemüht. Ich habe gedacht, wenn mich ein Verein so sehr möchte und ich so ein gutes Gefühl habe, dann kann ich auch schon im Winter zu sagen. So wissen auch die Fans, dass der Typ wirklich Bock auf RWE hat. Marek Janssen

"Wenn ein Verein oder mehrere Vereine sich bei meinem Berater melden und ich die Chance gerne nutzen würde, dann muss der SV Meppen entscheiden, wann es für den Verein Sinn macht. Ob im Winter oder im Sommer? Der Verein hat sich entschieden, dass sie mit mir in die Rückrunde gehen wollen und mich erst im Sommer abgegeben werden. Das war für mich in Ordnung. Ich habe dem Verein die Entscheidung überlassen", erklärt Janssen.

"Am Anfang habe ich schon damit gerechnet, dass sich die Vereine einigen und ein Umdenken stattfinden könnte. Anderseits hat Meppen mir immer signalisiert, dass sie nicht ohne mich in die Rückrunde wollen. Dadurch war dann auch klar, dass es keine Möglichkeit gibt mich zu verpflichten."

Der RWE-Kader in der Übersicht - inklusive Vertragsüberblick (vorausgesetzt, RWE hält die 3. Liga): Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer (alle drei Verträge laufen am Saisonende aus) Rechtsverteidiger: Julian Eitschberger (bis zum Saisonende von Hertha BSC ausgeliehen), Eric Voufack (Vertrag läuft am Saisonende aus), Nils Kaiser (Vertrag bis zum 30. Juni 2026) Linksverteidiger: Matti Wagner (bis zum Saisonende von Greuther Fürth ausgeliehen), Lucas Brumme, Ekin Celebi (beide Verträge laufen am Saisonende aus) Innenverteidiger: Michael Schultz, Tobias Kraulich (beide Verträge bis zum 30. Juni 2026), Mustafa Kourouma, Jose Enrique Rios Alonso (beide Verträge laufen am Saisonende aus) Defensives Mittelfeld: Tom Moustier, Jimmy Kaparaos, Gianluca Swajkowski (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Klaus Gjasula (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026) Offensives Mittelfeld: Ahmet Arslan, Torben Müsel (beide Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Thomas Eisfeld (Vertrag läuft am Saisonende aus) Offensive Flügel: Ramien Safi, Joseph Boyamba, Kelsey Owusu (alle Verträge sind bis zum 30. Juni 2026 gültig), Kaito Mizuta (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026), Dion Berisha (aktuell an SGV Freiberg ausgeliehen, Vertrag bis zum 30. Juni 2027 gültig) Angriff: Manuel Wintzheimer (bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Moussa Doumbouya (Vertrag läuft am Saisonende aus), Dominik Martinovic (Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt bis zum 30. Juni 2026) Zur Info: Stürmer Marek Janssen besitzt ab dem 1. Juli 2025 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027

Janssen lagen mehrere unterschriftsreife Offerten im Januar vor. Auch die des RWE-Drittliga-Konkurrenten VfL Osnabrück. Warum sich der Angreifer letztendlich für einen Wechsel ins Ruhrgebiet entschied, erläuterte er wie folgt: "Ich will mir in Zukunft etwas Langfristiges aufbauen. Ich weiß nicht, ob der Schritt von Meppen nach Osnabrück der richtige gewesen wäre. Ich hatte super Gespräche mit Marcus Steegmann und Uwe Koschinat. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr überzeugend. Er konnte sehr viel über mich sagen, er hat mich lange beobachtet. Ich habe großen Bock auf RWE bekommen. Sie haben sich wirklich sehr um mich bemüht. Ich habe gedacht, wenn mich ein Verein so sehr möchte und ich so ein gutes Gefühl habe, dann kann ich auch schon im Winter zusagen. So wissen auch die Fans, dass der Typ wirklich Bock auf RWE hat."

Die rot-weissen Argumente? Janssens Antwort: "Die Absprache mit meiner Freundin war mir sehr wichtig. Zudem natürlich die Liga, die 3. Liga ist sehr interessant. Dann kommen auch die Fans. Rot-Weiss Essen hat tolle Fans, eine große Tradition und ein tolles Stadion. Das alles hat mich auch überzeugt.

Im April wird Janssen, der in seiner Karriere bis dato 15 Drittliga-Begegnungen (drei Tore, drei Vorlagen) bestritt, 28 Jahre alt. Janssen: "Ich sehe das auch als letzte Chance, noch einmal nach oben zu kommen und noch einmal 3. Liga spielen zu können. Natürlich würde ich jetzt schon gerne helfen. Aber ich Spieler vom SV Meppen. Ich bin froh hier zu spielen und darauf konzentriere ich mich auch. Aber natürlich schaut man nach Essen und freut sich, wenn sie gewinnen." Und im Bestfall drinbleiben.