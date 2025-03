Die Rot-Weiss-Essen-Feier geht weiter! Auch bei Borussia Dortmund II siegte RWE mit 1:0 (0:0) und machte damit weitere Schritte raus aus dem Tabellenkeller.

An der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen könnte die Laune aufgrund der letzten Wochen wohl kaum besser sein. 13 Zähler holten die Essener aus den vergangenen fünf Partien und die RWE-Party sollte auch bei Borussia Dortmund II kein Ende finden. Rot-Weiss siegte mit 1:0 (0:0) und machte einen großen Sprung auf Platz 12.

Mittelfeld statt Abstiegsplatz! Rot-Weiss Essen marschierte auch nach dem Dortmund-Spiel nach oben. Über eine lange Phase sah es ganz danach aus, als würden sich die Kontrahenten mit einer Nullnummer voneinander trennen.

In Minute 67 kam es zur Schlüsselszene, wie auch Uwe Koschinat erklärte: "Es kann keine zwei Meinungen zu diesem Spiel geben. Die Gelb-Rote-Karte war die Szene der Partie. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen, mit einem herausragenden Einstieg von uns."

Rot-Weiss war um die Spielkontrolle bemüht, doch Dortmund kam immer wieder zu kleineren Nadelstichen. "Beide Teams hätten in Führung gehen können - die Dortmunder eventuell ein wenig früher als wir. Dennoch haben wir nie die Kontrolle wirklich verloren", analysierte Koschinat.

Kapitän Michael Schultz erzählte passend dazu, "dass wir aus der Kontrolle auch eine kontrollierende Offensive hergestellt haben." Sich nicht auf einen offenen Schlagabtausch gegen die vielen individuell starken Dortmunder einzulassen, war vor 6909 Zuschauern der Schlüssel für den nächsten Erfolg.





Mit dem Platzverweis von Almugera Kabar kippte die Partie schlussendlich in die Hände von Rot-Weiss Essen. Allen voran der Joker Kaito Mizuta wirbelte nach seiner Einwechslung in der 64. Minute unermüdlich und holte eben auch diesen Platzverweis heraus.

Noch entscheidender war dann allerdings sein Tor zum 1:0 (86.). "Da hatte Kaito einen absolut genialen Moment mit einem Torabschluss, der unhaltbar war. Mit diesem Treffer war es dann klar, dass wir die Führung über die Zeit bringen", so der Coach der Essener.

Abwehrhüne Schultz, der zusammen mit Keeper Jakob Golz und dem Team, das zweite zu null in Serie feiern konnte, war das Glück ins Gesicht geschrieben: "Dieser Sieg war enorm wichtig. Vor allem gegen eine Mannschaft, die bespickt ist mit Spielern, die wir sicherlich noch in höheren Sphären in Zukunft sehen werden - vielleicht sogar in der Bundesliga. Es fühlt sich einfach unfassbar gut an."

Rot-Weiss Essen kletterte mit diesem Erfolg vorzeitig auf Platz 12 und kann sich den restlichen Spieltag mit etwas mehr Ruhe anschauen. Mit 16 Zählern aus den vergangenen sechs Partien führt Rot-Weiss die fabelhafte Serie weiter und kämpft sich damit Stück für Stück aus dem Sumpf des Tabellenkellers heraus.