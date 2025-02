Rot-Weiss Essen gastiert am Samstag (1. März, 14 Uhr) bei Borussia Dortmund II. Das sagte Uwe Koschinat vor dem Spiel.

Rot-Weiss Essen fährt am Samstag (1. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen nach Dortmund. Die U23 der Borussia ist auch gut drauf. Zuletzt folgten vier Zähler aus zwei Begegnungen.

Für Uwe Koschinat ist der BVB-Nachwuchs zu einem ungünstigen Zeitpunkt wieder in Form: "Der Gegner hat es in sich. Der BVB hat vor diesem Derby seine Ergebniskrise beendet. Sie haben zuletzt ein extrem emotionales Erfolgserlebnis in Aachen gefeiert und sind vor dieser großen Kulisse nach einem 0:2 noch zu einem 2:2-Remis gekommen. Das gibt zusätzliche Kraft."

Der RWE-Trainer stellt sich auf eine kleine Wundertüte ein. Koschinat: "Es ist immer schwierig zu prognostizieren, mit welcher Mannschaft ein U23-Team antritt. Ich befürchte, dass es keine Abstellungen nach oben geben wird. Über uns hat sich der BVB auch nur spärlich geäußert."

Drei Punkte liegen die Dortmunder aktuell vor RWE und fünf Zähler über dem Strich. Wie verrückt der Abstiegskampf ist, verdeutlicht auch noch einmal diese Aussage von Koschinat: "Die Dortmunder sind sich der Tatsache bewusst, dass sie mit einem Heimsieg und dann 36 Punkten einen sehr kurzen Weg zum Klassenerhalt hätten. Die Schwere der Situation im Abstiegskampf zeigt, dass wir einen Punkt aus Dortmund mitnehmen und trotzdem unter den Strich fallen könnten."

So oder so: Alle 3856 Gästetickets sind vergriffen. RWE wird ein gefühltes Heimspiel haben. Dementsprechend wollen die Gäste auch auftreten. "Die Herangehensweise sollte wie in einem Heimspiel sein. Die Zuschauer werden hinter uns stehen. Es wird wichtig sein, dass wir die Dinge wie Kampfbereitschaft und Widerstandsfähigkeit auf den Rasen transportiert bekommen. Das ist uns zuletzt sehr gut gelungen. Dann müssen wir immer richtigen Moment zuschlagen und auch wieder intelligente Wechsel vollziehen. Dann bin ich guter Dinge."

Neben Manuel Wintzheimer, Torben Müsel, Ekin Celebi und Nils Kaiser muss Koschinat auch auf Gianluca Swajkowski - RevierSport berichtete - verzichten. Ansonsten stehen dem Coach alle RWE-Profis zur Verfügung.