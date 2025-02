Wenn der VfL Osnabrück am Samstag bei Energie Cottbus antritt, dann werden auch die Fans von Rot-Weiss Essen genau hinschauen.

Der VfL Osnabrück reist mit mächtig Rückenwind zu Energie Cottbus. Aus dem Tabellenletzten ist plötzlich ein Team geworden, das über dem Strich steht und zu den Formstärksten der Rückrunde zählt.

Mit dem FC Energie Cottbus trifft der VfL Osnabrück am Samstag, 1. März, 14 Uhr, auf das Überraschungsteam der Saison. So stand der Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost bereits an zwölf Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz und konnte von diesen seit dem 20. Spieltag nicht mehr entthront werden.

"Es ist ein Aufsteiger, der auch mit dieser Motivation spielt, aus der Regionalliga rausgekommen zu sein. Zudem haben sie viele gute Jungs in der Truppe, die sich nochmal ins Schaufenster stellen wollen. Wir werden uns aber auch sehr gut auf den Gegner vorbereiten und nach Cottbus fahren, um auch wieder drei Punkte zu holen", sagte Osbarücks Trainer Marco Antwerpen.

Die Cottbuser spielen eine grandiose Saison - sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. So kassierte man in den bisher 25 Spieltagen lediglich 28 Gegentore. Nur Saarbrücken und Bielefeld mussten weniger Treffer hinnehmen (jeweils 26). Auch im Angriff kann der FCE ligaweit den drittbesten Wert vorweisen. 48 Tore erzielte man in der bisherigen Saison. Mit Timmy Thiele hat Cottbus zudem den Toptorjäger der 3. Liga in den eigenen Reihen.

"Wir haben jetzt auch mal eine Situation, wo das Stadion ganz gut gefüllt ist und wir ein „richtiges“ Auswärtsspiel haben, nicht so wie in Hannover, wo wir auch viele Osnabrücker mit dabei gewesen sind. Und da müssen wir bestehen und einen kühlen Kopf bewahren", sagte Antwerpen.

Die über 1300 Osnabrücker Fans werde teilweise per Sonderzug in die Lausitz reisen. Auch Rot-Weiss Essen wird genau auf dieses Spiel schauen. Sollten die Niedersachsen bei Energie verlieren und RWE zeitgleich Borussia Dortmund II besiegen, dann stünde das Team von Trainer Uwe Koschinat vier Zähler vor dem VfL. Es wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.