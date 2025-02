3. Liga: 1860 blamiert sich im Test, Viktoria lange ohne El Mala, Mannheim mit Zugang

Schalke Verkehrschaos befürchtet - so reagiert der Klub

Am Freitag spielt der FC Schalke 04 in der 2. Liga gegen Preußen Münster um wichtige Punkte. Das Stadion ist ausverkauft. Weil die BOGESTRA streikt, kommt es zu erheblichen Behinderungen bei der An- und Abreise.