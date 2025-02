Rot-Weiss Essen ist für seine gute Torwartschule bekannt. In den letzten Jahren schafften RWE-Talente immer wieder mal den Sprung nach oben.

Aktuell hat Rot-Weiss Essen mit Jakob Golz einen der besten Drittliga-Torhüter in seinen Reihen. RWE kämpft um einen Verbleib des 26-Jährigen.

Schließlich läuft Golz' Vertrag nach sechs Jahren an der Hafenstraße aus - er kam im Sommer 2019 vom Hamburger SV II nach Essen - und einige höherklassige Klubs sowie Vereine aus dem Ausland wie Österreich und der Schweiz sind an dem RWE-Schlussmann interessiert. RevierSport berichtete.

In den letzten Jahren haben die Essener immer wieder mal aus ihrem eigenen Nachwuchs Torhüter ausgebildet, die heute im Profifußball spielen.

Jüngst sorgt Jonas Kersken für Furore, der in der Saison 2018/2019 für die U19 von Rot-Weiss Essen spielte, dann im Juli 2019 zu Borussia Mönchengladbach wechselte und in dieser Saison mit Arminia Bielefeld im DFB-Pokal-Halbfinale steht.

Eine kleine Übersicht der fünf bekanntesten RWE-Schnapper der letzten Jahre:

Moritz Nicolas: Der 27-jährige Keeper von Borussia Mönchengladbach absolvierte in dieser Saison 19 Bundesligaspiele für die Fohlen. Er kam einst vom VfB Hüls zu RWE und spielte von 2012 bis 2015 beim rot-weissen Nachwuchs. 2015 verließ er Essen dann Richtung Mönchengladbach. In seiner Karriere blickt der gebürtige Gladbecker auf 75 Einsätze in der Regionalliga, 47 Spiele in der Bundesliga, 31 Begegnungen in der 3. Liga und ein Spiel in der 2. Bundesliga.

Timon Weiner: Ein echter Essener Junge! Über TuS Holsterhausen (2003 bis 2008) fand er den Weg zur Hafenstraße und spielte von 2008 bis 2019 für Rot-Weiss Essen. MSV Duisburg (2010-2013) und FC Schalke 04 (2013-2018) waren die weiteren Stationen von Weiner, bevor er im Sommer 2018 zu Holstein Kiel wechselte. Aktuell ist der 26-Jährige die Nummer eins beim Bundesligisten. Der 1,91 Meter große Weiner kommt neben 22 Einsätzen in der 1. Bundesliga auch auf 31 Spiele in der 2. Bundesliga und 75 Einsätze in der Regionalliga.

Hendrik Bonmann: Der nächste waschechte Essener. Der 31-jährige Bonmann spielt mittlerweile international und steht beim bulgarischen Topklub Ludogorets Razgrad unter Vertrag. Seine Laufbahn begann er bei seinem Heimatklub Fortuna Bredeney. Nach vier Jahren bei der Fortuna (2000 bis 2004) ging es für Bonmann in die Knappenschmiede des FC Schalke 04 (2004-2009) und später zu Rot-Weiss Essen (2009-2012). Bei RWE bekam er für die Saison 2012/2013 einen Profivertrag - als einziger der hier fünf aufgezählten Torhüter. Nach dieser Spielzeit wechselte er dann zu Borussia Dortmund in die U23-Mannschaft. Weiter ging es für Bonmann zu 1860 München, Würzburger Kickers, Wolfsberger AC und schließlich nach Bulgarien. Der 1,94 Meter große Bonmann kommt auf 62 Einsätze in der 4. Liga, 64 Drittligaspiele, 20 Begegnungen in der 2. Bundesliga, 55 Partien in der 1. Bundesliga Österreichs und jeweils elf Spiele im bulgarischen Fußball-Oberhaus sowie im Europapokal.

Marcel Lotka: Der gebürtige Duisburger bestritt in der laufenden Drittliga-Saison 20 Begegnungen für die U23 des BVB. Am Wochenende (Samstag, 1. März, 14 Uhr) trifft der polnische U-Nationalkeeper auf Rot-Weiss Essen. Über die Sportfreunde Hamborn 07, den MSV Duisburg (2013/2014) und FC Schalke 04 (2014/2015) ging es für ihn zu Rot-Weiss Essen (2015 bis 2017) und später zu Bayer 04 Leverkusen (2017-2020). Er wechselte dann zu Hertha BSC, wo er auch zehn Bundesligaspiele und elf Partien in der Regionalliga Nordost für die Berliner Reserve bestritt. Im Sommer 2022 ging es dann zum BVB II, wo Lotka auf mittlerweile 78 Drittligaspiele kommt.

Tim Wiesner: Der 28-Jährige beendet im Sommer 2023 vorzeitig seine Karriere. Den gebürtigen Herner führte der Weg von der SG Herne 70 (2001 bis 2006), der DJK TuS Hordel (2006-2011) und dem FC Schalke 04 (2011-2012) zu Rot-Weiss Essen (2012-2014). Später ging es zu Fortuna Düsseldorf (2014/2015). Hier erhielt er auch einen Profivertrag als Nummer drei. Doch zu Profi-Einsätzen kam Wiesner erst beim VfL Osnabrück und SC Verl. Er blickt auf einen Zweitliga-Einsatz, zwölf Drittliga-Begegnungen und 54 Spiele in der Regionalliga West zurück.