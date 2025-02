Die Fans von Rot-Weiss Essen sind heiß auf das Gastspiel bei Borussia Dortmund II. Die Gästetickets sind vergriffen.

Die Reserve von Borussia Dortmund trifft am Samstag (1. März, 14 Uhr) auf Rot-Weiss Essen. Es wird ein gefühltes Auswärtsspiel für die BVB-Zweitvertretung.

Denn die RWE-Fans haben schon zu Wochenbeginn alle zur Verfügung stehen 3.856 Auswärtskarten gekauft. Der Gästeblock ist damit voll!

"Der Gästebereich ist ausverkauft, daher wird es keine Gäste-Tickets an der Tageskasse geben", informiert Jens Volke, Pressesprecher der U23-Mannschaft von Borussia Dortmund, gegenüber RevierSport. Er ergänzt: "Wir rechnen mit 5000 bis 6000 Zuschauern."

Der Nachbarschaftsvergleich ist nicht nur von der Atmosphäre her ein spannendes Spiel, sondern auch mit Blick auf die Tabelle. Die Gäste aus Esse sind mal so richtig gut in Schuss und haben 13 von den letzten möglichen Punkten geholt. Auch in der Fremde - 2:1 bei Arminia Bielefeld und 3:1 beim SV Wehen Wiesbaden - wurde zuletzt dreifach gepunktet. Zuvor gehörte RWE noch zu den schwächsten Auswärtsmannschaften der 3. Liga. Doch durch die beiden Dreier auf der Alm und in Hessen hat sich die Essener Auswärtsschwäche wieder relativiert.

Borussia Dortmund ist mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen ins Pflichtspieljahr 2025 gestartet und liegt bei 33 Punkten. RWE hat 30 Zähler auf dem Konto. Mit einem Sieg in Dortmund würde Essen den Borussen-Nachwuchs unten mit reinziehen. Auf der anderen Seite könnte sich der BVB II mit einem Dreier über Rot-Weiss für die nächsten Wochen etwas Luft verschaffen.

BVB II gegen RWE: Direkter Vergleich spricht für die Gäste

Die Bilanz spricht auf jeden Fall für Rot-Weiss Essen. Denn im direkten Vergleich haben die Essener in 31 Begegnungen gegen Borussia Dortmund II zwölfmal gewonnen, 14 Mal Remis gespielt und nur fünf Partien verloren. Die letzten beiden Drittliga-Vergleiche zwischen dem BVB II und RWE endeten mit jeweils einem Sieg für Essen (2:1, 13. Oktober 2023) und einem Erfolg für Dortmund (13. August 2022). Das Hinspiel (25. September 2024) in der laufenden Saison gewann RWE mit 3:1.