Alemannia Aachen: Rücktritt! Aufsichtsratschef schmeißt hin - das ist der Grund

Hinter den Kulissen ist in den letzten Wochen und Monaten einiges los bei Alemannia Aachen. Der Aufsichtsratschef hat nun Konsequenzen gezogen.

Noch vor dem jüngsten 2:2-Remis von Alemannia Aachen in der 3. Liga gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gab es auf der Führungsebene der Kaiserstädter einen Wechsel.

Marcel Moberz trat von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der TSV Alemannia Aachen GmbH zurück und schied damit aus dem Aufsichtsrat aus. Diese Entscheidung fiel nach internen Gesprächen am Freitagnachmittag (21. Februar)

Zuvor hatte Moberz sein Amt, das er seit Oktober 2021 innehatte, aufgrund eines gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens ruhen lassen. RevierSport berichtete. Der Aufsichtsrat wählte Gert Kempf bereits vor dem Moberz-Rücktritt zum kommissarischen Nachfolger. Dieser wird das Amt bis zur diesjährigen Mitgliederversammlung im Sommer übernehmen, bei der turnusmäßige Neuwahlen anstehen. Andreas Görtges bleibt Stellvertreter.

"Dieser Schritt ist zum Wohle der Alemannia nun wichtig. Mit der kommissarischen Lösung bleiben wir handlungsfähig, um in den kommenden Wochen die nötigen Entscheidungen herbeizuführen. Die Kommunikation zwischen Verein und Öffentlichkeit wird künftig ausschließlich über die offiziellen Vereinskanäle laufen", teilt der Aufsichtsrat der TSV Alemannia Aachen GmbH mit.

Das Viertelfinale im Mittelrheinpokal zwischen dem 1. FC Düren und der Alemannia wird am Mittwoch, 5. März um 19 Uhr in der Dürener Westkampfbahn stattfinden.

Die Alemannia hat nach sechs Siegen und sechs Niederlagen sowie 13 (!) Unentschieden nur noch einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga.

Nach dem Spiel gegen den BVB II meinte Trainer Heiner Backhaus: "Wir haben die Platzverhältnisse sehr gut angenommen und das Spiel über ganz lange Phasen im Griff. Das verdiente 1:0 in der ersten Halbzeit war sehr gut herausgespielt. Dann kommen wir aus der Kabine, sind wieder die spielbestimmende Mannschaft und machen ein schönes Tor nach sensationellem Gegenpressing. Das Problem: Wir lassen das Spiel offen, es hätte in dieser Phase 3:0 oder 4:0 stehen müssen. Dann bekommst du das Gegentor, natürlich macht das dann etwas mit einer Mannschaft. Das Spiel ist dann nicht zu Ende und mit dem zweiten Torschuss des Gegners kriegen wir das zweite Tor. Dafür kann ich mich nur bei den Fans entschuldigen. Wir verteidigen bei den Gegentoren zu schlampig und unprofessionell. Die Einwechselspieler haben es leider versäumt, uns Energie zuzuführen und die Box sauber abzusichern. Leider schenken wir das Spiel so zu leicht her, dazu mit dieser Leistung. Das macht mich sauer."