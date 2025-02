Am Samstag (1. März, 14 Uhr) treffen Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen aufeinander. Wir haben mit dem BVB-U23-Trainer gesprochen.

Drei Zähler liegt die Zweitvertretung von Borussia Dortmund vor Rot-Weiss Essen. Am Samstag (1. März, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt RWE ins Stadion Rote Erde und bringt auch rund 4000 Fans mit.

Borussia Dortmund ist mit zwei Siegen, einem Remis und drei Niederlagen ins Pflichtspieljahr 2025 gestartet und liegt bei 33 Punkten. RWE hat 30 Zähler auf dem Konto. Mit einem Sieg in Dortmund würde Essen den Borussen-Nachwuchs unten mit reinziehen. Auf der anderen Seite könnte sich der BVB II mit einem Dreier über Rot-Weiss für die nächsten Wochen etwas Luft verschaffen.

RevierSport hat vor dem Spiel mit BVB-U23-Trainer Jan Zimmermann gesprochen. Vorweg: Zum kommenden Gegner Rot-Weiss Essen wollte sich der 45-jährige Fußballlehrer nicht äußern.

Zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen: Jan Zimmermann, wie bewerten Sie die erste Phase des neuen Spieljahres 2025?

Die drei Niederlagen am Stück waren natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber wir sind eigentlich nicht schlechter als in der Hinrunde gestartet. Es ist eine enge Liga und jedes Spiel ist schwer. Wir waren zuletzt auch personell etwas eingeschränkt. Deshalb würde ich den Start als solide bewerten.

Der Abstiegskampf ist enger zusammengerückt. Gefühlt ist die halbe Liga gefährdet. Überrascht Sie das?

Nein, wie gesagt: es ist sehr schwer in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Es sind viele Fifty-Fifty-Duelle dabei, da entscheidet auch oft die Tagesform. Für uns gilt es weiter kontinuierlich Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzusammeln.

Sehen Sie Ihre Mannschaft auch mit aktuell 33 Punkten und fünf Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz gefährdet?

Ich weiß nicht, ob gefährdet das richtige Wort ist. Wir sind aber auf jeden Fall aufmerksam, um am Ende 45 Punkte plus X zu erreichen und auch natürlich in der kommenden Saison in der 3. Liga zu spielen.

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer Niko Kovac? Zeigt er Interesse an der U23-Mannschaft?

Es gibt zwischen mir und Niko Kovac einen regelmäßigen Austausch. Der Kontakt zum neuen Cheftrainer ist sehr gut.