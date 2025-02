Rot-Weiss Essen erlebt derzeit erfolgreiche Wochen. Die Fans feiern den Trainer, die Mannschaft lebt,die Chancen auf den Klassenerhalt steigen. Wir reden über die Lage bei RWE.

Die 3. Liga ist kein Zuckerschlecken. Viele Traditionsvereine, viele Zuschauer, doch die Finanzen sind immer ein Thema, das langfristig schwierig zu händeln ist.

Da kann auch Rot-Weiss Essen ein Lied von singen. Aktuell befindet man sich in der Lage, dass man sowohl für die Regionalliga als auch die 3. Liga planen muss.

Bei einem Abstieg bleibt sowieso kein Stein auf dem anderen, aber auch in der 3. Liga würde der Etat für die Profiabteilung angehoben werden müssen. Denn das wird auch im kommenden Sommer die Krux sein. Die besten Spieler drohen zu gehen, wenn Leistungsträger gehalten werden wollen, dann kostet das Geld. Zudem haben die Winterzugänge das Gehaltsgefüge angehoben.

Auch über dieses Thema sprechen wir mit Moderatorin Kira Alex, RWE-Reporter Martin Herms und RevierSport-Redakteur Christian Brausch in einer neuen Folge unseres RWE-Talks „vonne Hafenstraße“.



Natürlich geht es auch um die jüngste Serie von fünf Spielen ohne Niederlage - vier der fünf Partien gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat, der nach dem 2:0 gegen den FC Ingolstadt von den Fans gefeiert wurde. Er hat es nach der Winterpause geschafft, dass RWE aktuell wieder über dem Strich steht. Und das, obwohl die Konkurrenz im Keller wieder richtig punktet.

Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!





