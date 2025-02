Der 2:0-Sieg von Rot-Weiss Essen über den FC Ingolstadt war insbesondere einem Mann zu verdanken: Jakob Golz. Der Torhüter erwischte einen absoluten Sahnetag.

Aufgrund der Ergebnisse aus den letzten vier Partien war die Stimmung bei Rot-Weiss Essen bereits wieder deutlich positiver - trotz der immer noch bedrohlichen tabellarischen Lage. Der 2:0-Sieg im Heimspiel über den FC Ingolstadt ließ abermals erkennen, dass die Mannschaft funktioniert und den Abstiegskampf vollends annimmt.

Wer definitiv funktioniert und das gegen die "Schanzer" mehr als eindrucksvoll bewiesen hat, war RWE-Keeper Jakob Golz. Über die volle Spielzeit war der Torwart, der nun mittlerweile sechs Jahre Essen seine sportliche Heimat nennt, immer wieder gefragt und reagierte mit überragenden Paraden und Reflexen.

Insbesondere in Durchgang zwei kratzte Golz den ein oder anderen Kopfball oder auch Schuss aus dem Winkel. "Hinten heraus war es eher ein Spiel Ingolstadt gegen Golz", erklärte Trainer Uwe Koschinat im Nachgang in der Pressekonferenz.

Damit lag der 53-Jährige goldrichtig. Der Schlussmann war ohne Zweifel der Mann des Tages und war dementsprechend als sehr glücklicher Mann in der Mixed Zone anzutreffen: "Das war extrem wichtig. Wir haben alles reingehauen und vor allem ein Spiel zu null tut auch mal wieder gut. Das dürfte erst das Dritte in dieser Saison gewesen sein. In den Vorjahren waren es jeweils neun Spiele ohne Gegentor. Da hängen wir ein wenig zurück."

Ich kannte ihn davor nicht, aber er ist ein überragender Torwart. Auch als Typ ist er sehr gelassen, macht seine Arbeit und ist da, wenn wir ihn brauchen. Klaus Gjasula über Torhüter Jakob Golz

An ihm lag es in der laufenden Saison keineswegs, dass es nicht mehr Partien ohne Gegentreffer wurden. Golz ist eine absolute Konstante in der aktuellen Spielzeit und offenbart eine hervorragende Entwicklung.

Ebenso wie die Mannschaft, die in den vergangenen fünf Partien 13 Zähler sammelte. "Es kommt einiges zusammen. Das Quäntchen Spielglück, was uns in der Hinrunde gefehlt hat, ist nun auf unserer Seite. Wir werden vom Trainerteam top auf die Gegner eingestellt, wissen, worauf es ankommt und sind defensiv deutlich kompakter geworden", zählte Golz Gründe für den Aufschwung auf.

Thema Kompaktheit: Dort hilft sicherlich auch Winterneuzugang Klaus Gjasula. Der Routinier hatte nach dem Sieg über den FCI nur Positives über seinen Torhüter zu berichten: "Ich kannte ihn davor nicht, aber er ist ein überragender Torwart. Auch als Typ ist er sehr gelassen, macht seine Arbeit und ist da, wenn wir ihn brauchen. Seitdem ich hier bin, ist er der Fels in der Brandung."

Solch eine überragende Leistung des Torhüters und der restlichen Mannschaft wird es auch am kommenden Samstag (1. März) bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund brauchen.

"Wenn du bereit bist als Team füreinander zu leiden und zu ackern, dann wirst du erfolgreich sein. Woche für Woche musst du erneut abliefern und deine 100 Prozent auf den Rasen bringen. Das ist die Zauberformel in dieser Liga", resümierte Gjasula.