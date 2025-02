Alemannia Aachen rutscht im tiefer in den Abstiegsschlamassel der 3. Liga. Gegen den BVB II langte den Alemannen auch keine 2:0-Führung zum ersehnten Sieg.

Alemannia Aachen kann auf dem heimischen Tivoli eigentlich kaum verlieren, aber holt auch zu wenige Siege.

Gegen die U23 von Borussia Dortmund langte es für die Alemannia vor über 23.000 Fans trotz klarer Überlegenheit nur zu einem 2:2-Remis. Baxter Bahn (35.) und Anas Bakhat (53.) brachte Aachen in Front. Die Dortmunder kamen durch Treffer von Ayman Azhil (72.) und Antonio Foti (86.) noch zu einem 2:2.

Es war das 11. ungeschlagene Heimspiel. Der Zusatz muss erlaubt sein: Mit dem 13. Remis in dieser Saison verpasste es die Alemannia einen Big Point im Abstiegskampf zu landen. Bis zu den Abstiegsrängen beträgt der Vorsprung nur noch fünf Punkte. Der BVB II bleibt mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld auf Platz elf. Heiner Backhaus, Trainer Aachen, sagte bei "Magenta Sport": "Wir haben im ganzen Spiel zwei Torschüsse zugelassen. Wir haben ein super Spiel mit dem Ball gemacht, aber am Ende muss man klar sagen: Effizienz ist der kleine Bruder von Qualität. Was wir auslassen: sorry. Was wir zulassen, was zum Gegentor führt, das ist unfassbar und wird der Leistung in keinster Weise gerecht.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann meinte: "Wir wussten, was uns hier erwartet. Wir haben es dem Gegner mit unseren individuellen Fehlern zu einfach gemacht. Wir haben vor beiden Toren einfach zu viele Fehler gemacht. Dann war Aachen auf der Siegerstraße, aber als sie dann nicht richtig wollten, waren wir nochmal da. Das spricht auch für die Jungs. Es ist erneut ein Spiel, aus dem die Jungs viel lernen können.“

Die Statistik zum Spiel

Aachen: Olschowsky - Hanraths, Nkoa, Meyer (88. Yarbrough) - Heister (76. Winter), Bahn, Strujić - Gaudino (76. Rumpf), El-Faouzi - Scepanik (88. Castelle), Bakhat (73. Beleme)

Dortmund II: Lotka - Göbel (58. Azhil), Lührs, Hüning (80. Aning), Kabar - Roggow, Eberwein, Wätjen (58. Krewsun) - Campbell (58. Foti), Paulina, Elongo-Yombo (90.+1 Lelle)

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing)

Tore: 1:0 Bahn (36.), 2:0 Bakhat (53.), 2:1 Azhil (72.), 2:2 Foti (86.)

Gelbe Karten: Hanraths, Meyer (4), Bahn (4) - Roggow (4), Elongo-Yombo (4), Aning (2), Lotka (3), Foti (2)

Zuschauer: 23.300