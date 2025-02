Rot-Weiss Essen eilt in der 3. Liga weiter von Sieg zu Sieg. Gegen den FC Ingolstadt feierte RWE einen 2:0-Erfolg.

Rot-Weiss Essen befreit sich immer weiter von den Abstiegsplätzen der 3. Liga. Nach dem 2:0-Sieg über den FC Ingolstadt liegt RWE erstmals seit langer Zeit vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

Dass an der Hafenstraße ein Abstiegs- auf einen Aufstiegskandidaten trifft, war eigentlich nur in der Anfangsphase zu sehen. Minute 1.: Ingolstadts Torjäger Sebastian Grönning, der halbrechts im Strafraum durch war, prüfte gleich zu Beginn Jakob Golz. Wichtige Parade vom Essener Keeper, der zur Ecke retten konnte!

Ingolstadt begann wuchtig und drückte RWE in die eigene Hälfte. Uwe Koschinat zeigte seinen Spielern frühzeitig an, dass sie höher schieben müssten. Gesagt, getan: Nach rund zehn Minuten befreite sich RWE vom FCI-Dauerdruck und spielte munter mit.

RWE agierte fortan mit den zehn Punkten aus den letzten vier Begegnungen im Rücken mutig. In der 16. Minute prüfte Lucas Brumme FCI-Keeper Pelle Boevink aus der Distanz.

Die Statistik zum Spiel Rot-Weiss Essen: Golz - Schultz, Rios Alonso, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier (90.2, Doumbouya), Brumme (90.+2, Kaparos) - Safi (81. Voufack), Arslan (81. Wagner), Martinovic (73. Martinovic) FC Ingolstadt: Boevink - Kanuric (87. Borkowski), Andersen, Malone, Besuschkow, Cvjetinovic, Costly, Kopacz (60. Deichmann), Fröde, Zeitler (82. Zeitler), Keidel Schiedsrichter: Justin Hasmann Tore: 1:0 Arslan (21., Elfmeter), 2:0 Eitschberger (50.) Gelbe Karten: - Fröde, Kopacz, Keidel Zuschauer:

Nur vier Minuten später - die 20. Minute: Klaus Gjasula und Ahmet Arslan kombinierten sich mit ein bisschen Glück durch und der Ball landete bei Ramien Safi, der einen Spieler aussteigen ließ und vom zweiten FCI-Akteur von den Beinen geholt wurde - Elfmeter für RWE. Arslan trat an und besorgte die 1:0-Führung (21.).

Kuriose Szene, fast direkt nach Wiederanpfiff: Julian Eitschberger kam an den Ball und spielte einen langen Ball auf Dominik Martinovic. Boevink war jedoch vorher draußen und sah nach dem sicheren Abnehmer aus, doch der Keeper ließ den Ball über sich springen. Martinovic hatte schon abgeschaltet. Arslan erkannte die Situation und versuchte es mit einem langen Ball, Boevink fing das Leder ab. Glück für die Gäste!

Nach rund 25 Minuten wurde Ingolstadt seiner Favoritenrolle dann immer gerechter und machte wieder Dampf. Riesenglück für Rot-Weiss! Deniz Zeitler (26.) wurde ganz stark im Strafraum in Szene gesetzt und schob an Golz vorbei. Dort rollte die Kugel an den Innenpfosten und anschließend wieder in die Arme von Golz. Durchatmen bei RWE.





Ingolstadt blieb am Drücker und drängte auf das 1:1 noch vor der Pause. Golz musste nach einer Flanke von Marcel Costly hinlangen und kratzte den Ball aus dem Winkel. Es ging mit einem 1:0 für RWE in die Pause.

Aus dieser kam Ingolstadt mit viel Wut im Bauch. Doch nach nur fünf Minuten in Durchgang zwei erzielte Julian Eitschberger (50.) mit einem strammen Rechtsschuss das 2:0.

Dann sollte ein echtes Powerplay der Gäste aus Bayern folgen. Doch die Antwort lautete immer wieder: Golz, Golz und nochmals Golz. Es war unfassbar, wie Essens Nummer eins die Null hielt und die Ingolstädter zur Verzweiflung trieb. Bei jedem anderen Torwart der Liga hätte der FCI an diesem Tag wohl zwei oder noch mehr Treffer erzielt. Doch Jakob Golz, der beste Keeper der 3. Liga, in Topform war an diesem Tag einfach unüberwindbar. Und wenn doch, dann half RWE gleich dreimal das Aluminium. So blieb beim 2:0-Sieg für Rot-Weiss Essen!