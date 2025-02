Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag (22. Februar, 14 Uhr) den FC Ingolstadt. Wir haben die letzten Informationen.

Zehn Punkte aus vier Spielen: Rot-Weiss Essen ist super in Form. Vielleicht kommt diese genau richtig. Denn mit dem FC Ingolstadt gastiert am Samstag (22. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) ein echtes Top-Team der 3. Liga im Stadion an der Hafenstraße.

Die Bayern verlieren kaum ein Spiel in der laufenden Saison und verließen das letzte Mal am 29. November 2024 das Spielfeld als Verlierer - beim 0:1 bei Arminia Bielefeld.

In Essen will der FCI dreifach punkten. Rot-Weiss will dies mit einer eingespielten Elf - siehe Infobox - aus den letzten siegreichen Spielen verhindern.

Neben den verletzten Ekin Celebi, Nils Kaiser und Manuel Wintzheimer haben es diesmal Ole Springer, Mustafa Kourouma und Thomas Eisfeld nicht in der 20er Spieltagskader geschafft.

Überraschung beim FCI: Sebastian Grönning, 14-Tore-Stürmer der Bayern, fällt verletzungsbedingt aus. Vor diesem hatte Uwe Koschinat noch am Freitag auf der Pressekonferenz gewarnt.

Rot-Weiss Essen: Golz - Schultz, Rios Alonso, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, Arslan, Martinovic Golz - Schultz, Rios Alonso, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, Arslan, Martinovic Bank: Wienand, Wagner, Kaparos, Swajkowski, Voufack, Boyamba, Doumbouya, Owusu, Mizuta FC Ingolstadt: Boevink - Kanuric, Andersen, Malone, Besuschkow, Cvjetinovic, Costly, Kopacz, Fröde, Zeitler, Keidel Bank: Funk, Becker, Gül, Borkowski, Heike, Plath, Dühring, Deichmann, Sekulovic Schiedsrichter: Justin Hasmann

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen): "Das wird eine extreme Herausforderung. Der FC Ingolstadt ist eines der stabilsten Teams der Liga. Ich ziehe den Hut vor Trainerin Sabrina Wittmann, wie sie das Team zusammengeführt hat. Sie verlieren selten, habe eine hohe Energie auf dem Feld und eine enorme Körperlichkeit. Mit Sebastian Grönning haben sie einen Top-Stürmer in ihren Reihen. Er zählt zu den Highlight-Stürmern der 3. Liga. Er ist ein Ankerspieler, er ist effektiv im Strafraum. Doch wir dürfen nicht den Trugschluss haben, dass wir erfolgreich sind, wenn wir ihn ausschalten.

Ich habe in dieser Liga schon die unterschiedlichsten Kämpfe mitgemacht. Die Bandbreite der Teams, die auf einem relativ ähnlichen Niveau agieren, ist sehr hoch. Der Heimsieg von Unterhaching gegen Saarbrücken unterstreicht das, auch der Punktgewinn der U23 des VfB Stuttgart vor einer Woche beim FC Ingolstadt. Es gibt kein Schneckenrennen, wie es das auch schon mal gab. Ich habe das so erwartet."

Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt): "Essen hat zuletzt zehn Punkte in vier Spielen geholt und ist sehr formstark. Die Neuzugänge haben ihre Wirkung gezeigt. Das Team steht sehr kompakt gegen den Ball, aber wir werden dem Bollwerk etwas entgegensetzen. Wir sind uns bewusst, was auf uns zukommt."