Rot-Weiss Essen trifft am Samstag (23. Februar, 14 Uhr) auf den FC Ingolstadt. Ein Spieler, auf den Uwe Koschinat wieder setzen wird, ist Ramien Safi.

Rot-Weiss Essen hat einen starken Lauf. Aus den letzten vier Begegnungen wurden zehn Punkte eingefahren.

Es gibt mehrere Gründe dafür. Personell gesehen fallen da schnell die Namen der Winter-Zugänge Klaus Gjasula, der die nötige Erfahrung und Ruhe ins Essener Spiel bringt, und Dominik Martinovic, der auch ohne Torerfolg ein großer Mehrwert für das RWE-Spiel ist. Trainer Uwe Koschinat hat zudem nach Anlaufschwierigkeiten die richtigen Schlüsse gezogen.

Neben Tom Moustier, der seit Wochen überragend agiert und vielleicht der beste Essener ist, muss beim RWE-Aufwärtstrend auch der Name von Ramien Safi fallen. Immer wieder bringt der 25-Jährige die gegnerischen Abwehrreihen in Bedrängnis.

Seine Waffe: Die unfassbare Schnelligkeit. Der Begriff "Flügelflitzer" wurde genau für solche Akteure wie Safi erfunden. Wie schnell der ehemalige Rödinghauser wirklich ist, beweisen die Zahlen - und ein Quervergleich zur 1. Bundesliga.

Die schnellsten Spieler der 1. Bundesliga 1. Sirlord Conteh (1. FC Heidenheim, 36,82 km/h) 2. Gerrit Holtmann (VfL Bochum, 34,74) 3. Lois Openda (RB Leipzig, 36,64) 4. Nathan Ngoumou (Gladbach, 36.53) 5. Alphonso Davies (FC Bayern, 36,21) 6. Karim Adeyemi (Dortmund, 36,18) 7. Justin Diehl (VfB Stuttgart, 36,08) 8. Cole Campbell (Dortmund, 36,04) 9. Jeremie Frimpong (Leverkusen, 36,01) 10. Jamie Gittens (Dortmund, 35,96)

Safi wurde nämlich nach eigenen Angaben in einem RWE-Vereinsinterview mit einem Top-Speed von 35,99 km/h "geblitzt". In der Fußball-Bundesliga sind nur neun Spieler schneller als Essens Drittliga-Rakete.

Und: Safi ist gar schneller unterwegs als Jamie Gittens (35,96 km/h) von Borussia Dortmund. Kaum vorstellbar, wenn Safi noch gefährlicher im Tor-Abschluss wäre und noch mehr Scorer auf dem Konto hätte. Trotzdem: Auch wenn Safi bis 2026 an RWE gebunden ist, weiß RevierSport, dass dieser schon längst das Interesse von Zweitligisten geweckt hat. Es liegt auf der Hand, warum: Je höher es im Fußball geht, desto mehr ist die Geschwindigkeit gefragt. Safis dickes Argument!

Nach 33 Spielen, zehn Toren und drei Vorlagen für Rödinghausen in 2023/2024 liegt Safi in der laufenden Saison im RWE-Trikot bei 23 Begegnungen, drei Treffern und zwei Assists. Hinzu kommt ein geniales Tor beim 1:2 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Am Samstag hat Essens "Speedy Gonzalez" dann gegen den FC Ingolstadt die nächste Möglichkeit "abzugehen" und seine Scorer-Werte zu verbessern.