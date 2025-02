Personell gibt es gute Nachrichten vor dem RWE-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Essens Coach Uwe Koschinat zieht den Hut vor der Trainerin des kommenden Gegners.

Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Partien möchte Rot-Weiss Essen den positiven Lauf in der 3. Liga auch gegen den FC Ingolstadt fortsetzen. Doch Vorsicht: Der FCI, der in die 2. Bundesliga aufsteigen will, verlor nur eine der letzten 17 Begegnungen.

Da kommt am Samstag (14 Uhr) eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat zu. Doch die schaffte es auch bei Arminia Bielefeld oder dem SV Wehen Wiesbaden zu überraschen.

Daher ist der Trainer nach der Entwicklung der letzten Wochen, die RWE auf einen Nichtabstiegsplatz gebracht hat, positiv gestimmt. Und das auch, weil Rechtsverteidiger Julian Eitschberger nach seiner Erkrankung wieder an Bord ist. Neue Ausfälle kamen nicht hinzu.

Koschinat muss gegen den FCI auf Manuel Wintzheimer, Ekin Celebi, Torben Müsel und Nils Kaiser verzichten. Müsel ist wieder in Essen und soll nach seiner Behandlung in München in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Thomas Eisfeld, der voll im Mannschaftstraining integriert wurde, ist bereits eine Option für den Kader.

Nach vier Partien ohne Niederlage hat der Coach auch keine Gründe, an der Startelf etwas zu verändern. Wobei er betont, dass Winterzugang Kaito Mizuta eine Nominierung verdient hätte. "Geht es nur nach der Leistung, müsste er von Beginn an spielen. Aber es hat sich gerade eine Gruppe herauskristallisiert, die erfolgreich spielt. Kein Spieler hat Argumente geliefert, um nicht wieder dabei zu sein. Aber Kaito macht uns als Gruppe besser."

So könnte RWE gegen den FC Ingolstadt spielen

Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Brumme - Safi, Arslan - Martinovic

Es fehlen: Celebi (Sehnenverletzung), Kaiser (Knie-OP), Müsel (Rückenbeschwerden), Wintzheimer (Aufbautraining nach Anriss der Syndesmose)

Sperren drohen: Eitschberger, Moustier

Was gegen Ingolstadt auch nötig ist, denn Koschinat schwärmt in den höchsten Tönen vom Gegner. "Das wird eine extreme Herausforderung. Das ist eines der stabilsten Teams der Liga. Ich ziehe den Hut vor Trainerin Sabrina Wittmann, wie sie das Team zusammengeführt hat. Sie verlieren selten, habe eine hohe Energie auf dem Feld und eine enorme Körperlichkeit."

Zudem im Angriff mit Sebastian Grönning einen 14-Tore-Mann, der als einer der besten Stürmer der Liga zählt. Koschinat: "Er zählt zu den Highlight-Stürmern der 3. Liga. Er ist ein Ankerspieler, er ist effektiv im Strafraum. Doch wir dürfen nicht den Trugschluss haben, dass wir erfolgreich sind, wenn wir ihn ausschalten."