Drei Ausfälle und einige Fragezeichen. Der FC Ingolstadt muss zu Rot-Weiss Essen und das sagt die Trainerin des FCI vor dem RWE-Spiel.

Der FC Ingolstadt muss in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) bei Rot-Weiss Essen antreten. Im Gepäck: Eine stolze Serie, in den letzten 17 Partien gab es nur eine Niederlage für die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann.

Im Gepäck haben die Ingolstädter aber auch noch die Wut, dass es im letzten Heimspiel gegen die U23 des VfB Stuttgart nur zu einem 1:1 nach Führung gereicht hat.

Auf der Pressekonferenz vor dem RWE-Spiel sagte Wittmann: "Im letzten Spiel hätten wir weitere Tore schießen müssen, haben aber dann einen offenen Schlagabtausch zugelassen. Wir sind defensiv aufgrund der Ausrichtung etwas zurückgewichen, aber trotz des Ergebnisses werden wir jetzt nicht alles über Bord werfen."

Verzichten muss die FCI-Trainerin auf Leon Guwara, Mattis Hoppe und Moritz Seiffert. Sie berichtete: "Zusätzlich gibt es noch ein paar Fragezeichen bei manchen Spielern. Gustav Christensen hat diese Woche teilweise mittrainiert. Auch bei ihm müssen wir schauen, ob es reicht."

Mit Blick auf die Tabelle ist klar: Ingolstadt darf sich nicht mehr viel erlauben, als Tabellenvierter liegt man derzeit zwei Zähler hinter dem Relegationsplatz drei. Der direkte Aufstiegsrang ist bereits sechs Zähler entfernt. Und das Ziel der Ingolstädter heißt Aufstieg in die 2. Bundesliga.

FCI-Sportchef Ivica Grlic bestätigte diese nochmal im RS-Gespräch, als er sich festlegte: "Natürlich möchten wir aufsteigen, wollen dabei aber auch unserem Weg treu bleiben. Konkret heißt das: Junge Spieler fördern und integrieren sowie die Mannschaft stetig weiterentwickeln, um erfolgreichen Fußball zu spielen."

Ein Dreier in Essen würde die Chancen auf den Aufstieg verbessern, doch Wittmann weiß auch, was die Mannschaft erwartet. "Essen hat zuletzt zehn Punkte in vier Spielen geholt und ist sehr formstark. Die Neuzugänge haben ihre Wirkung gezeigt. Das Team steht sehr kompakt gegen den Ball, aber wir werden dem Bollwerk etwas entgegensetzen. Wir sind uns bewusst, was auf uns zukommt."