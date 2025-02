3. Liga: Cottbus erhält Millionen für Zweitliga-taugliches Stadion

Tabellenführer, Stadion-Umbau, Millionenhilfe: Energie Cottbus erhält finanzielle Unterstützung von Stadt und Land für die Zweitliga-Tauglichkeit. Einige Mittel stehen noch unter Vorbehalt.

Auf dem Weg zu einem Zweitliga-tauglichen Stadion erhält Fußball-Drittligist Energie Cottbus Unterstützung von Stadt und Land. „Demnach werden von der öffentlichen Hand finanzielle Mittel für die Modernisierung des vereinseigenen Leag Energie Stadions bereitgestellt, um die Auflagen der Deutschen Fußball-Liga im Lizenzierungsverfahren sukzessive zu erfüllen. In Rede steht ein Gesamtinvestitionsbedarf von ca. 2,6 Millionen Euro“, teilte die Stadt mit.

Die Lausitzer führen momentan die Tabellen der 3. Fußball-Liga an und haben gute Chancen, in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Sollte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz den Durchmarsch schaffen, müssen zur kommenden Saison unter anderem das Flutlicht verstärkt, die Ecktribünen erneuert und diverse Anpassungen in der Stadion-Infrastruktur vorgenommen werden.

Sportminister Steffen Freiberg (SPD), erklärte, dass das Land kurzfristig eine halbe Million Euro beitragen könne. „Weiterhin stellen wir zweimal jeweils bis zu einer Million Euro in den Jahren 2025 und 2026 in Aussicht. Diese unterliegen jedoch dem Haushaltsvorbehalt und bedürfen der Zustimmung des Landtags im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung“, sagte der Politiker weiter.

Energie Cottbus sicherte laut Mitteilung zu, eigene Mittel sowie zusätzliche Leistungen von Sponsoren in einem Wertumfang von ca. 400.000 Euro einzubringen.