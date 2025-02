RWE-Spieler Julian Eitschberger konnte am Mittwoch nicht trainieren.

Rot-Weiss Essen 14:00 FC Ingolstadt 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Rot-Weiss Essen trifft am Samstag in der 3. Liga auf den FC Ingolstadt. Am Mittwoch fehlte ein Leistungsträger beim Training, zwei kehrten zurück.

Ahmet Arslan und Tobias Kraulich haben die Freude am Toreschießen offenbar neu entdeckt. Beim letzten Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden (3:1) war das Duo in der zweiten Halbzeit erfolgreich und drehte das Spiel zugunsten der Essener. Auch während des Trainings am Mittwoch auf dem mittleren Kunstrasenplatz des Nachwuchsleistungszentrums konnten sich die ehemaligen Spieler von Dynamo Dresden wieder in der Offensive auszeichnen. Innenverteidiger Kraulich traf beim Abschlussspiel aus der Distanz mit einem gut platzierten Linksschuss, Spielmacher Arslan macht es noch deutlich schöner, als er seinen Gegenspieler Mustafa Kourouma austanzte und den Ball dann elegant an Torwart Felix Wienand vorbei in die Ecke schob. „Super Ahmo“, rief RWE-Trainer Uwe Koschinat. Von den rund 30 anwesenden Zuschauern gab es Applaus für diese Szene. Dem dritten RWE-Torschützen des Wiesbaden-Spiels hätten die Trainingsbesucher auch gerne bei der Arbeit zugeschaut, doch daraus wurde am Mittwoch nichts. Julian Eitschberger, der am Samstag zum 3:1-Endstand traf, musste sich am Mittwoch krankheitsbedingt abmelden. Drei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (14 Uhr) hat der U20-Nationalspieler mit Erkältungs-Symptomen zu kämpfen. Die Essener hoffen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert, sonst könnte sein Einsatz gegen den Tabellenvierten gefährdet sein. Aktuell geht RWE davon aus, dass der zuletzt bärenstarke Rechtsverteidiger noch rechtzeitig fit wird. Definitiv ausfallen wird Torben Müsel. Der offensive Mittelfeldspieler kann aufgrund von Rückenbeschwerden in dieser Woche nicht trainieren und wird derzeit von Spezialisten untersucht.

Nach wie vor ist unklar, wie lange der 25-Jährige den Essenern im Abstiegskampf fehlen wird. Bei Nils Kaiser wurde am Dienstag eine Knie-Arthroskopie durchgeführt, er wurde erfolgreich am Außenmeniskus operiert und wird mehrere Wochen ausfallen. Rot-Weiss Essen kann wieder auf Brumme und Eisfeld zählen Ohne Einschränkungen trainieren konnten am Mittwoch Lucas Brumme und Thomas Eisfeld. Brumme klagte in der Schlussphase des Wiesbaden-Spiels über Knöchel-Probleme, Eisfeld ist mit einem Muskelfaserriss fünf Wochen ausgefallen und steht nun wieder zur Verfügung. Gegen Ingolstadt könnte der ehemalige Bochumer zum RWE-Kader gehören.

Zur Startseite