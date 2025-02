Mit dem FC Ingolstadt erwartet Rot-Weiss Essen am Wochenende eine knifflige Aufgabe. Der FCI verlor zuletzt im November 2024.

Wenn Rot-Weiss Essen in der 3. Liga nach vier Partien ohne Niederlage am Samstag (14 Uhr) auf den FC Ingolstadt trifft, dann kommt der Gegner mit interessanten Zahlen.

Denn die Mannschaft von Sabrina Wittmann hat nur eine der letzten 17 Ligapartien verloren, das war ein 0:1 bei Arminia Bielefeld. Trotzdem gab es nur 32 von 51 möglichen Punkten, denn der FCI teilt sich für ein Spitzenteam zu oft die Punkte - wie beim 2:2 gegen RWE im Hinspiel.

Auch gegen Kellerkind Stuttgart II gab es zuletzt ein Unentschieden, als eine 1:0-Führung abermals nicht reichte für die drei Punkte. Daher stehen die Ingolstädter auch "nur" auf Rang vier, zwei Punkte hinter Relegationsrang drei und sechs hinter Platz zwei.

Dementsprechend muss in Essen ein Sieg her, wie Deniz Zeitler nach dem 1:1 gegen Stuttgart betonte: "Natürlich versuchen wir, die nächste Begegnung in Essen zu gewinnen. Es muss auch unser Anspruch sein, dass wir wieder dreifach punkten – ansonsten wird der Anschluss nach oben schwer."

Verlassen können sich die "Schanzer" zumeist auf ihren besten Knipser. Sebastian Grönning traf bereits 14 Mal - der Lohn: Er wird in der kommenden Saison auf jeden Fall in der 2. Bundesliga spielen. Denn er unterschrieb einen Vertrag bei Hertha BSC.

Mit Blick auf die Auswärtsbilanz des FCI könnte es an der Hafenstraße ein munteres Spielchen geben. Denn mit Ingolstädter Beteiligung gab es sehr torreiche Partien - zum Beispiel ein 5:2 in Wehen, ein 4:4 bei Viktoria Köln oder ein 3:4 in Sandhausen.

In der Summe kassierte Ingolstadt fünf Niederlagen - niemals verlor der FCI mit mehr als einem Tor Unterschied. Verzichten muss Wittmann abermals auf Pechvogel Mattis Hoppe - der noch immer auf seinen ersten Einsatz in der laufenden Spielzeit wartet.

Der Rechtsverteidiger, der im Sommer 2024 vom VfB Stuttgart II nach Ingolstadt wechselte, muss sich einem kleinen operativen Eingriff am Knie unterziehen und wird vorerst ausfallen.