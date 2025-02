Rot-Weiss Essen kämpft in der 3. Liga weiter gegen den Abstieg. Nie zuvor war die Konkurrenz im Abstiegskampf so gut wie dieses Jahr.

Rot-Weiss Essen steckt in der 3. Liga nach wie vor tief im Abstiegskampf. Durch den Auswärtssieg in Wiesbaden sammelte RWE aus den vergangenen drei Partien zwar sieben Zähler, doch auch die direkte Konkurrenz aus Mannheim und Osnabrück punktete dreifach - und ist Essen weiterhin dicht auf den Fersen. Momentan steht RWE mit 27 Punkten nur einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.

Ziemlich ungewöhnlich daran ist, dass eine Mannschaft, die so kontinuierlich punktet wie Rot-Weiss Essen, nach wie vor so tief im Abstiegskampf steckt. Denn diese Saison ist ein Kuriosum: Seit 2018 stellt die 3. Liga vier Absteiger. Noch nie hatte die erste Mannschaft unter dem Strich seitdem nach 24 Spieltagen so viele Punkte, wie in dieser Spielzeit der SV Waldhof Mannheim mit bislang 26 Zählern.

Kurzum: Die Abstiegskandidaten der 3. Liga waren noch nie so gut wie in dieser Saison! In der Corona-Saison 2019/20 hatte Viktoria Köln als Tabellensiebzehnter nach 24 Spielen zwar ebenso 26 Punkte gesammelt, hatte dabei aber ein deutlich schlechteres Torverhältnis als Waldhof Mannheim dieses Jahr.

Das letzte Mal, als es im Tabellenkeller ähnlich eng zuging, war in der Saison 2018/19 - und damit in der Premierensaison mit vier Absteigern. Zuvor stiegen bei 20 Mannschaften nur drei Vereine aus der dritten Liga ab. Im Mai 2019 erwischte es am letzten Spieltag der damaligen Saison mit Energie Cottbus nicht nur einen Aufsteiger, sondern auch ein Team, das 45 (!) Punkte sammelte - und damit trotzdem nicht die Klasse hielt.

Bis heute trauriger Rekord für die Brandenburger. Und: Nach 24 Spieltagen hatte Energie damals nur 23 Punkte gesammelt, vier Punkte weniger als RWE jetzt schon hat. Es könnten dieses Jahr also noch mehr als 45 Punkte für den sicheren Klassenerhalt notwendig sein.

In den darauffolgenden Jahren punkteten die Mannschaften, die nach 24 Spieltagen Tabellensiebzehnter waren, jeweils deutlich schlechter. In der vergangenen Saison stand ebenfalls der SV Waldhof nach 24 Spielen auf Platz 17, rettete sich aber noch. Damals hatten die Kurpfälzer 24 Punkte gesammelt. In den Spielzeiten zuvor waren es der Hallesche FC (22/23, 21 Punkte), der SC Verl (21/22, 21 Punkte), der MSV Duisburg (20/21, 21 Punkte), Viktoria Köln (19/20, 26 Punkte) und Carl-Zeiss Jena (18/19, 24 Punkte).

Formstärke lässt RWE hoffen

Die schlechte Nachricht für Rot-Weiss Essen: In keinem Fall stieg eine dieser Mannschaften am Ende der Saison ab. Immer erwischte es noch einen Verein, der nach 24 Spieltagen über dem Strich gestanden hatte. Auch in dieser Spielzeit wird der Abstiegskampf wohl bis zum letzten Spieltag gehen - mit einer Konkurrenz, die noch nie stärker war.

Die gute Nachricht für alle, die es mit RWE halten: Mit Osnabrück und Cottbus sind derzeit nur zwei Mannschaften formstärker als die Essener. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat tut trotzdem gut daran, weiter so gut zu punkten, wie in den vergangenen Spielen, um auch in der nächsten Spielzeit in der 3. Liga ins Rennen gehen zu können.