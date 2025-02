Der Vertrag von Franz Roggow bei Borussia Dortmund läuft aus. Im Sommer könnte es den Mittelfeldspieler in die zweite Liga ziehen.

Franz Roggow hat bewiesen, dass er reif ist für den nächsten Karriereschritt. In 23 Saisonspielen für die U23 von Borussia Dortmund zeigte der variabel einsetzbar Mittelfeldspieler bislang gute Leistungen, mit drei Toren und zwei Vorlagen setzte er auch offensiv Akzente. Das soll mehrere Vereine aus der 2. Bundesliga auf den Plan gerufen haben.

Dazu zählt unter anderem Hauptstadtklub Hertha BSC. Aufnahmen von Sky machen die Alte Dame nun zum mutmaßlichen Favoriten im Poker um Roggows Unterschrift. Der 22-Jährige wurde von einer Kamera des Bezahlsenders beim Eintreten in Herthas Geschäftsstelle im Berliner Olympiapark eingefangen. Der Anlass: konkrete Gespräche über eine Zusammenarbeit.

Sticht Hertha BSC die Zweitliga-Konkurrenz aus?

Neben der Hertha wurde auch schon den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Köln, 1. FC Magdeburg und 1. FC Nürnberg Interesse an Roggow nachgesagt. Die Berliner scheinen der Konkurrenz voraus zu sein, zumal sie unabhängig vertraglicher und finanzieller Aspekte einen Vorteil auf ihrer Seite haben: Roggow stammt aus dem brandenburgischen Bad Freienwalde, wenige Kilometer nordöstlich der Hauptstadt gelegen.

Und dann gibt es aus Sicht der Hertha noch ein weiteres und noch wichtigeres Argument für eine Verpflichtung. Roggows Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus, folglich ist der Linksfuß in wenigen Monaten ablösefrei zu haben.

BVB-Vertrag läuft aus: Franz Roggow ist ablösefrei

Ein günstiger Umstand für den klammen Klub aus Westend, der in den Jahren des Größenwahns unter dem damaligen Investor Lars Windhorst in wirtschaftliche Schieflage geraten ist und kaum Geld zur Verfügung hat. Umso begrenzter sind die Möglichkeiten des Traditionsklubs in Liga zwei.

2015 war Roggow von seinem Heimatverein Eberswalde in die Jugend von Energie Cottbus gewechselt, drei Jahre später folgte der Sprung in die U17-Mannschaft des FC St. Pauli. 2023 lotste ihn der BVB nach Dortmund. Insgesamt kommt Roggow auf 58 Einsätze für die zweite Mannschaft der Borussia (sechs Tore, fünf Vorlagen).