Rot-Weiss Essen: Gute Nachrichten bei Nils Kaiser - Vorverkauf für RWO-Knaller beginnt

Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen in der Personalie Nils Kaiser. Und auch die Fans können sich freuen: Der RWO-Vorverkauf beginnt.

Im Lazarett von Rot-Weiss Essen befinden sich aktuell mit Ekin Celebi, Manuel Wintzheimer und Nils Kaiser drei Spieler.

Während für Celebi die Saison 2024/2025 wohl gelaufen ist und Wintzheimer im März ins Training zurückkehren könnte, gibt es nun auch Neuigkeiten von Kaiser.

Die Einwechslung in der 84. Minute beim 2:1-Auswärtssieg in Bielefeld bleibt vorerst der letzte Einsatz für den 23-Jährigen im Trikot von Rot-Weiss Essen. Bei Kaiser wurde am Dienstag (18. Februar) in Essen eine Knie-Arthroskopie durchgeführt, er wurde erfolgreich am Außenmeniskus operiert. Der flexible Mittelfeldspieler wird nun aller Voraussicht nach mehrere Wochen lang ausfallen.

Kaiser ist seit 2020 bei RWE (U19) und schaffte den Sprung vom FÖRDERWERK zu den Profis. Nach einjähriger Leihe zum SC Wiedenbrück kehrte der Rechtsfuß zu Beginn der Saison 2023/24 zurück an die Hafenstraße, in der er 22 Drittligapartien absolvierte. In der aktuellen Spielzeit kam er bislang in elf Ligapartien zum Einsatz.

Rot-Weiss Essen: Am 22. März geht es zu Rot-Weiß Oberhausen

Im März geht für Rot-Weiss Essen die Reise im Niederrheinpokal weiter. Dann treffen die Rot-Weissen im Halbfinale auf den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Die Partie findet am Samstag, 22. März, 14 Uhr, im Stadion Niederrhein in Oberhausen statt.

Der RWE-Ticketvorverkauf startet für Allesfahrer am Mittwoch, 19. Februar, 14 Uhr, und endet um 22 Uhr. Es steht nur ein Ticket pro Person zur Verfügung. Rot-Weiss Essen stehen rund 6.500 Eintrittskarten, davon 700 Sitzplatzkarten, zur Verfügung.

Preise inklusive VVK-Gebühr: Sitzplatz Vollzahler: 30,80 Euro Stehplatz Vollzahler: 14,30 Euro Stehplatz ermäßigt: 11 Euro Rolli-Karte inkl. Begleitperson: 11 Euro

Die Verkaufsphasen im Überblick:

Allesfahrer-VVK: Mittwoch, 19. Februar, 14 Uhr bis 22 Uhr / nur maximal ein Ticket pro Allesfahrer

Mitglieder-VVK: Donnerstag, 20. Februar, 10 Uhr, bis Freitag, 21. Februar, 20 Uhr / maximal zwei Tickets pro Mitglied

Freier VVK: Montag, 24. Februar, ab 10 Uhr, nur über den Onlineshop

Wichtige Informationen:

Der Vorverkauf wird über den Ticketshop abgewickelt, allerdings nur mit Hardtickets. Somit können die Tickets dann nur mit Versand gegen Aufpreis von 5 Euro oder bei Abholung am Fanshop gekauft werden.