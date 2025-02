RWE-Talk: Verhindern die Grünen nun den schnellen Stadionausbau?

Rot-Weiss Essen gelang am Samstag ein wichtiger Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden. Einen Tag zuvor gab es eine schlechte Nachricht vom DFB.

Rot-Weiss Essen hat seinen Aufwärtstrend in der 3. Liga fortgesetzt und den zweiten Auswärtssieg in Folge eingefahren, der mit 1500 begeisterten RWE-Fans in Wiesbaden gefeiert wurde.

Mit 3:1 gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen und steht damit weiter über dem Strich. Der Abstiegskampf in der 3. Liga bleibt ein Krimi, RWE konnte tabellarisch keinen Sprung machen, hat nun aber wieder Kontakt zu anderen Klubs wie 1860 München oder Alemannia Aachen.

Sportlich war die Woche erfolgreich, einen Rückschlag gab es aber bei einem wichtigen Thema abseits des Platzes. Der DFB hat das Stadion an der Hafenstraße für die mögliche Frauen-EM im Jahr 2029 nicht berücksichtigt. Die Bewerbung sollte das Großprojekt Stadionausbau vorantreiben, die Gelegenheit war günstig. Wie es nun weitergehen wird, besprechen wir in der aktuellen Folge unseres RWE-Talks vonne Hafenstraße. Wichtige Einblicke aus der Politik liefert uns unser Gast Marcus Schymiczek, WAZ-Reporter aus der Essener Lokalredaktion. Gemeinsam mit Moderatorin

Die EM-Absage für Essen als Standort bezeichnet Schymiczek als „Rückschlag“. Vom Tisch sei das Projekt damit aber noch nicht. „Es war die große Chance, dem Thema einen großen Schwung zu geben. Mit der EM wäre es schnell gegangen, schon im April sollte der Baubeschluss gefasst werden. Das wird nun vor der Kommunalwahl sicher nicht passieren. Die Sache wird mindestens um ein halbes Jahr hinausgeschoben“, sagt er.

Dem DFB hatte die Stadt zugesagt, das Stadion im Falle einer erfolgreichen Bewerbung Essens als Spielort auf 26.500 Zuschauer zu erweitern. Da die EM nun vom Tisch ist, wollen vor allem die Grünen dieses Tempo nicht mitgehen und zunächst auch abwarten, in wie weit sich Rot-Weiss Essen finanziell am Betrieb des Stadions beteiligt. Auch die sportliche Entwicklung des Traditionsvereins wollen die Grünen berücksichtigen. Aktuell kämpft RWE um den Klassenerhalt.





Alle Infos zu diesem Thema finden Sie in der neuen Folge unseres RWE-Talks „vonne Hafenstraße - Inside RWE“. Viel Spaß beim Reinschauen!

Vonne Hafenstraße: Jetzt kostenlos abonnieren!

Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!

Eine neue Folge gibt es nach jedem Spieltag auf Youtube und auf jeder Podcastplattform, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns und klickt auf die Youtube-Glocke, dann verpasst Ihr keine Folge.