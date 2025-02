Rot-Weiss Essen musste in Wiesbaden auf Torben Müsel verzichten, Lucas Brumme verletzte sich in der Schlussphase. Nur bei einem gibt es Entwarnung.

Torben Müsel (25) wollte wieder angreifen. Nach seinem Joker-Tor gegen die SpVgg Unterhaching drängte der offensive Mittelfeldspieler in die Startelf von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen und hätte sich gute Chancen ausrechnen dürfen, beim SV Wehen Wiesbaden (3:1) von Beginn an auf dem Platz stehen dürfen.

Aktuell kann es für Müsel nur darum gehen, zeitnah wieder mit der Mannschaft trainieren zu dürfen. Das Spiel am Samstag hatte der 25-Jährige verletzungsbedingt verpasst. Wie in der Vorbereitung machen ihm Rückenbeschwerden zu schaffen. Das Problem schien mit dem Einsatz von Spritzen gelöst, nun bangt RWE erneut um den früheren Gladbacher.

Aller Voraussicht nach wird Müsel auch das nächste Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt verpassen. Es ist nicht geplant, dass er in dieser Woche ins Training einsteigt.

Müsel wird in den kommenden Tagen von Spezialisten untersucht. Zunächst muss die Ursache des Problems gefunden werden. Erst danach lässt sich eine aussagekräftige Prognose zu seiner Ausfallzeit treffen.

Rot-Weiss Essen: Entwarnung bei Lucas Brumme

Ähnlich sieht es bei Nils Kaiser aus. Der Mittelfeldspieler unterzieht sich am Dienstag einer Arthroskopie in seinem Knie, das hatte Trainer Uwe Koschinat am vergangenen Freitag bestätigt. Damit wird der 23-Jährige weiter fehlen.





Leichte Entwarnung gibt es bei Lucas Brumme. Der Linksverteidiger der Essener musste in Wiesbaden 15 Minuten vor dem Ende des Spiels aufgrund von Kniebeschwerden ausgewechselt werden. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass in seinem Knie nichts kaputt ist und er daher zeitnah wieder einsatzbereit ist. Die Essener wollen schon vor dem Training am Dienstag prüfen, wie belastbar Brummes Knie ist. Besteht er diesen Test, steht einem Einsatz am Samstag gegen Ingolstadt nichts im Wege.

Rot-Weiss Essen: Thomas Eisfeld vor Comeback

Eine Option könnte auch wieder Thomas Eisfeld sein. Der offensive Mittelfeldspieler steht seit seinem in der Vorbereitung erlittenen Muskelfaserriss nicht zur Verfügung. In der vergangenen Woche konnte er Teile des Mannschaftstrainings absolvieren, in dieser Woche soll die Belastung deutlich gesteigert werden. Fällt Müsel länger aus, stünde in Eisfeld ein ähnlicher Spielertyp wieder zur Verfügung.