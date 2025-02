Auch die SpVgg Unterhaching hat in der 3. Liga gezeigt, dass sie noch lebt. Dabei war der Abgesang eigentlich fertig. Es war bisher das Wochenende der Kellerkinder.

Seit 19 Spielen hat die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga nicht mehr gewonnen. Den letzten Sieg gab es am 1. September 2024 gegen Rot-Weiss Essen. Der Abgesang war eigentlich fertig, doch dann kam die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am Sonntag wieder auf den Radar im Abstiegskampf.

Denn der Tabellenletzte besiegte den Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken mit 2:0 (2:0). Damit haben die Hachinger zwar immer noch neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, weil am Wochenende auch Mannheim, RWE und der VfL Osnabrück gewinnen konnten, aber immerhin konnte man den schon recht großen Abstand halten.

Vor der Pause brachte Luc Ihorst Unterhaching in Führung. Vorausgegangen war ein Fehler von FCS-Keeper Philipp Menzel. Noch vor der Halbzeit erhöhte Fabio Torsiello nach einem schönen Konter auf 2:0.

Wie gut Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl die erste Hälfte gefiel, zeigen die drei Wechsel, die er nach 45 Minuten vornahm. In der Folge wollte Saarbrücken den Anschluss, schaltete zeitweise in den Powerplaymodus. Doch die erste echte Gelegenheit nach dem Wechsel gab es in der 75. Minute. Aber am Ende rettete Tim Knipping mit seiner Abwehrtat das 2:0 für die Hausherren.

Die am Ende den Sieg über die Zeit brachten und zeigen konnten, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben. Für den FCS gab es eine bittere Pleite, bei einem Sieg wäre man - zumindest vorübergehend - auf Rang zwei gesprungen, da Dresden und Cottbus am Sonntag noch spielen.

So spielten Unterhaching und der 1. FC Saarbrücken

Unterhaching: Eisele - Schwabl, Littig, Knipping, Hennig, Skarlatidis, Stiefler, Waidner, Popp (90. Jastremski) - Torsiello (90. Breuer), Ihorst (65.Kügel). - Trainer: Herrlich

Saarbrücken: P. Menzel - Wilhelm (46. Krüger), Sonnenberg, Bichsel, Rizzuto - Sontheimer (68. Gourichy) - Vasiliadis, Civeja (46. Rabihic) - Multhaup (76. Schmidt), Feiertag, Stehle (46. Fahrner). - Trainer: Ziehl

Tor: 1:0 Ihorst (10.), 2:0 Torsiello (42.)

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede)

Zuschauer: 4000