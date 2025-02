Das 1:1 des FC Ingolstadt gegen den VfB Stuttgart enttäuscht nicht nur die Bayern, sondern auch Rot-Weiss Essen. Jetzt treffen beide Teams aufeinander.

Rot-Weiss Essen ist im Moment sehr gut beraten, nur auf sich selbst zu schauen. Der 3:1-Sieg gegen Wehen Wiesbaden markiert einen weiteren, großen Schritt aus dem Tabellenkeller.

Gleichwohl bleibt auch die Konkurrenz am Ball. Der Höhenflug des VfL Osnabrück hält an und auch der VfB Stuttgart II hat überraschend beim FC Ingolstadt gepunktet und ein 1:1 geholt.

"Wir kamen gut in das Spiel und sind durch ein frühes Tor in Führung gegangen. Im Anschluss hatten wir drei weitere gute Möglichkeiten, mit denen wir nachlegen müssen. Ansonsten haben wir über weite Strecken wenig zugelassen und durch einen Standard das Gegentor bekommen. Wir wissen, dass wir einige Dinge besser machen müssen. Dennoch war die Partie insgesamt in Ordnung, aber das Ergebnis nicht. Am Ende hat uns zum zweiten Tor der Abschluss oder der letzte Pass gefehlt", ärgerte sich Ingolstadts Simon Lorenz.

Am kommenden Samstag, 22. Februar, 14 Uhr, muss der FCI dann bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße ran. Für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. Will der FC Ingolstadt ganz oben dranbleiben und um den Aufstieg mitspielen, dann muss ein Sieg her. Gleiches gilt für RWE, nur, dass sich das Team von Trainer Uwe Koschinat endlich von den Abstiegsplätzen absetzen möchte. Denn die Konkurrenz lässt nicht abreißen.

Ingolstadts Deniz Zeitler fand entsprechend klare Worte: "Wir sind als Mannschaft heute nicht zufrieden. An sich war die Leistung in Ordnung, aber jeder weiß, dass mehr drin gewesen wäre – wir hätten die Partie gewinnen müssen. Ich war erstaunt, dass ich so früh das Tor erzielen konnte, natürlich war es ein gutes Gefühl. Wenn man direkt am Anfang trifft, dann geht man gleich mit einem anderen Selbstbewusstsein in das restliche Spiel. In den nächsten Tagen werden wir es so wie jede Woche machen und den kommenden Gegner analysieren. Natürlich versuchen wir, die nächste Begegnung in Essen zu gewinnen. Es muss auch unser Anspruch sein, dass wir wieder dreifach punkten – ansonsten wird der Anschluss nach oben schwer."

Klare Worte, denen RWE auf dem Platz sicher etwas entgegensetzen wollen wird.