Rot-Weiss Essen unterstreicht weiter seine gute Form. Beim SV Wehen Wiesbaden siegte RWE mit 3:1.

Viertes Spiel in Folge ohne Niederlage - noch mehr: Rot-Weiss Essen landete nach den Erfolgen gegen Hannover II (5:1), in Bielefeld (2:1) und dem Remis gegen Unterhaching (1:1) einen 3:1-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden. Zehn Punkte aus vier Spielen - das kann sich sehen lassen!

Rot-Weiss Essen begann mit viel Elan in der Brita-Arena und schnürte die Hausherren zunächst in der eigenen Hälfte ein. Der SV Wehen Wiesbaden kam kaum hinten heraus.

Nach rund fünf Minuten kamen die Gastgeber dann besser ins Spiel. Tarik Gözüsirin (8.) probierte es aus der zweiten Reihe - ohne Gefahr für Jakob Golz. In der 14. Minute musste der RWE-Keeper nach einem Schuss von Thijmen Goppel dann ordentlicher zupacken, aber auch das schaffte er ohne Probleme.

Auf der anderen Seite die Riesenchance für die Gäste: Essen fuhr einen blitzschnellen Konter über Dominik Martinovic, der Ramien Safi im perfekten Moment in die Tiefe schickte. Dieser spitzelte den Ball abermals durch auf Lucas Brumme (18.), der kurz den Haken machte und abschloss. Florian Stritzel verhinderte die Essener Führung per Glanztat!

Nur eine Minute später ein Schreckmoment: Das sah übel aus Julian Eitschberger und Ahmet Arslan gingen beide zum Kopfball hoch und knallten mit den Köpfen zusammen. Nach einer Verletzungsunterbrechung konnten beide RWE-Profis mit einem Turban weitermachen.

Die Statistik zum Spiel SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Taffertshofer (76. Franjic), Goppel, Kaya, Flotho, Gözüsirin, Janitzek, Carstens, Geilinger (76. Johansson), Wohlers (67. Agrafiotis) Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier (76. Kaparos), Arslan (71. Mizuta), Brumme (76. Wagner) - Safi (91., Swajkowski), Martinovic (71. Voufack) Schiedsrichter: Michael Näther Tore: 1:0 Gözüsirin (45.), 1:1 Arslan (49.), 1:2 Kraulich (61.), 1:3 Eitschberger (70.) Gelbe Karten: Flotho - Moustier, Gjasula Zuschauer:

Nach einem Leerlauf meldeten sich die Rot-Weissen nach 33 Minuten wieder vor dem Stritzel-Gehäuse: Dieser wehrte einen langen Einwurf in Richtung Safi ab, der aus der zweiten Reihe abzog, aber ein Wiesbadener blockte den Ball knapp sieben Meter vor dem Kasten ab und die Situation konnte aus Sicht des SVWW geklärt werden.

Kurz vor der Halbzeit dann noch einmal eine Druckphase der Wiesbadener - und schließlich fiel auch das 1:0 durch Gözüsirin (45.). Ein ganz bitteres Ding für RWE. Gözüsirin kam am Sechzehner zum Abschluss, der Schuss wurde so unglücklich abgefälscht, dass Golz keine Chance mehr hatte.

Rot-Weiss Essen kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine - und, siehe da: Brumme schickte Ahmet Arslan tief und der Offensivmann verarbeitete den Ball, ging am ersten Gegenspieler vorbei und haute das Leder mit Wucht und toller Präzision in den Knick - 1:1 (49.).

Auf der anderen Seite die Wiesbadener: Golz rettete hier das zwischenzeitliche 1:1! Ole Wohlers hatte im Strafraum zu viel Platz und schloss aus spitzem Winkel ab, Golz macht sich lang und klärte zur Ecke.

Stichwort Eckball - für Rot-Weiss Essen: Arslan brachte nach einer Ecke die Flanke nochmal in den SVWW-Strafraum und fand den Kopf von Tobias Kraulich, der Innenverteidiger köpft RWE ins Glück - 2:1 (61.) für Essen.

Wehen Wiesbaden erhöhte den Druck und wurde auch gefährlicher. Doch genau in diese Drangphase traf RWE - zum 3:1! Brumme, Moustier und Kraulich spielten sich links an der Mittellinie aus der Pressingsituation heraus, Brumme marschierte anschließend in Richtung Sechzehner und legte rechts auf Eitschberger. Der Rechtsverteidiger legte sich den Ball zurecht und haute das Leder per linken Innenpfosten ins Netz - 3:1 (70.).

Rot-Weiss Essen machte es in den letzten 20 Minuten sehr klug und hielt den Gegner vom eigenen Gehäuse weg. Aufgrund der 2. Halbzeit feierte RWE einen verdienten Auswärtssieg!

Umso wichtiger war der Erfolg mit Blick auf die Siege vom VfL Osnabrück und SV Waldhof Mannheim. Damit bleibt RWE über dem Strich.