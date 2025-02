Im Tabellenkeller der 3. Liga wird am 24. Spieltag fleißig gepunktet. Mannheim und Osnabrück polieren das Torverhältnis auf, Bielefeld hat die Aufstiegsplätze im Blick.

Am 24. Spieltag in der 3. Liga standen richtungsweisende Partien auf dem Programm. Während es für Rot-Weiss Essen bei Wehen Wiesbaden den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gab, punktete auch die Konkurrenz im Tabellenkeller.

Waldhof Mannheim empfing Hansa Rostock - und überrollte die Hanseaten zu Beginn regelrecht. Nach nur 24 Minuten führten die Gastgeber bereits 3:0, Rostock-Trainer Daniel Brinkmann griff durch und wechselte noch vor der Pause dreifach. Der erwünschte Effekt blieb aus. Hansa fand zwar besser ins Spiel, es sollte aber nichts gelingen: Sigurd Haugen scheiterte mit einem (unberechtigten) Elfmeter an Waldhof-Schlussmann Jan-Christoph Bartels, Julian Rieckmann und Niklas Hoffmann stellten auf der anderen Seite sogar auf 5:0 .

Der VfL Osnabrück war zum Niedersachsenduell bei der Zweitvertretung von Hannover 96 zu Gast. Im Kellerduell erwischten die Gäste den besseren Start und führten durch Treffer von Niklas Niehoff (29.) und Bryang Kayo (37.) zur Pause mit 2:0, zudem agierte 96 nach der Gelb-Roten Karte gegen Noel Aseko Nkili (43.) in Unterzahl. Und obwohl der VfL nach dem Wechsel die Kontrolle übernahm, verkürzte Husseyn Chakroun für Hannover (53.). Aber das Comeback gelang nicht, stattdessen sorgte Nikky Goguadze (75.) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. 5:1 gewann der VfL am Ende ebenfalls klar.

Auf der Alm traf Arminia Bielefeld auf Erzgebirge Aue. Bis tief in die Schlussphase waren keine Tore gefallen, in der Schlussphase ging es dann nochmal hoch her: Einen Doppelschlag der Arminia durch Mael Corbuz (82.) und Julian Kania (85.) beantworteten die Gäste durch Maxim Burghardt (90.), die Punkte brachte die Arminia über die Zeit. Mit dem 2:1 bleibt Bielefeld in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.

Ingolstadt verpasst Platz drei - Spitzentrio am Sonntag

Mit einem Sieg hatte der FC Ingolstadt die Chance, zumindest für eine Nacht auf Relegationsplatz drei zu springen. Gegen den VfB Stuttgart II war es eine zähe erste Hälfte, in der Deniz Zeitler nach wenigen Sekunden das 1:0 für den FCI markierte. Doch die Schanzer legten nicht nach, und so entführte der VfB noch einen Punkt. Thomas Kastanaras (79.) glich nach einem Freistoß aus.

Das späte Nachmittagsspiel am Samstag absolvieren Borussia Dortmund II und der SV Sandhausen. Bereits am Freitagabend war Alemannia Aachen bei Viktoria Köln zu Gast. Während die Alemannia nach dem 1:3 den Blick nach unten richten muss, hält die Viktoria weiter den Kontakt zur Spitzengruppe.

Komplettiert wird der Spieltag dann am morgigen Sonntag. Zunächst empfängt Schlusslicht SpVgg Unterhaching um 13.30 Uhr den vor dem Spieltag drittplatzierten 1. FC Saarbrücken, dann ist Spitzenreiter Energie Cottbus gegen den SC Verl (16.30 Uhr) gefordert. Den Abschluss machen dann Cottbus-Verfolger Dynamo Dresden und 1860 München um 19.30 Uhr.