Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) kämpft Rot-Weiss Essen beim SV Wehen Wiesbaden um Drittliga-Punkte. Wir haben die letzten Informationen vorliegen.

SV Wehen Wiesbaden gegen Rot-Weiss Essen: Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) wird diese Drittliga-Partie des 24. Spieltags angepfiffen.

Im Hinspiel siegten die Hessen leicht und locker mit 3:0 an der Essener Hafenstraße.

Folgt nun die Revanche? Das werden zumindest die rund 1500 mitgereisten Fans aus dem Ruhrgebiet hoffen.

Im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen die Spielvereinigung Unterhaching gibt es keine Wechsel. RWE-Trainer Uwe Koschinat vertraut der gleichen Elf wie gegen das Tabellenschlusslicht.

Das sagten die Trainer:

Nils Döring (SV Wehen Wiesbaden): "Wir haben in der Rückrunde bislang relativ wenige Gegentore bekommen. Das ist die Basis, um erfolgreich Fußball zu spielen. Mit unseren gefährlichen Offensivspielern sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen.

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Taffertshofer, Goppel, Kaya, Flotho, Gözüsirin, Janitzek, Carstens, Geilinger, Wohlers Bank: Lyska, Fechner, Franjic, Johansson, Farouk, Agrafiotis, Neubert, Nink, El Quarti Schiedsrichter: Michael Näther Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Gjasula, Moustier, Arslan, Brumme - Safi, Martinovic. Bank: Wienand, Wagner, Kaparos, Voufack, Boyamba, Doumbouya, Mizuta, Swajkowski, Owusu

RWE hat in der Winterpause gut investiert und sich gezielt verstärkt. In den letzten drei Spielen hat Essen sieben Punkte geholt und unter anderem in Bielefeld gewonnen. Sie wirken sehr stabil in ihrer Art Fußball zu spielen, sind eine gute Umschaltmannschaft und gefährlich bei Standards. Zudem werden sie von vielen Auswärtsfans getragen. Das wird ein intensives Spiel, auf das wir uns freuen. Wir müssen dagegenhalten und unsere Momente im Spiel finden."

Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen): "Ich war in den unterschiedlichsten Konstellationen stets ein Gegner dieses Klubs. Der SV Wehen Wiesbaden ist ein ständiger Pendler zwischen 2. und 3. Liga. Man muss den Hut davor ziehen, wie sie das meistern - seit Jahren. In dieser Saison hängen sie zwischen Platz sechs und neun fest. Nach unten abzurutschen, droht ihnen nicht. Dafür ist die Mannschaft viel zu stabil und viel zu stark. Ich sehe in Wehen Wiesbaden eine kluge Personalpolitik und eine absolute Spitzenmannschaft der 3. Liga.

Nach der Niederlage in Cottbus brauchen sie einen Dreier. Sie haben eine stabile Heimbilanz, aber keine überragende. Das Torverhältnis ist ungewöhnlich ausgeglichen für solch eine gute Mannschaft. Sie sind schwer zu knacken. Wir wollen erst einmal defensiv stabil stehen und klug spielen. Gegen solch eine Mannschaft in Rückstand zu geraten, wäre sehr gefährlich."