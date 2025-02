Nach der 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln muss die Alemannia in den Rückspiegel schauen - Köln findet Anschluss an die Spitze. Die Trainer zollen gegenseitig Anerkennung.

Rutscht Alemannia Aachen nochmal in den Abstiegskampf? Die Kaiserstädter warten nach der jüngsten 1:3-Pleite am Freitagabend bei Viktoria Köln nun seit vier Spielen auf einen Dreier, zuletzt gewann Aachen beim Restrunden-Auftakt 2:0 gegen Rot-Weiss Essen. Seitdem gab es lediglich zwei Punkte.

Aachen-Coach Heiner Backhaus räumte auf der Pressekonferenz nach der Partie bei der Viktoria ein, dass die Niederlage nicht unverdient war, lobte den Gegner: "Wir haben in den ersten zehn Minuten Anschauungsunterricht bekommen für Spieleröffnung, Spielaufbau, Spiel mit dem Ball, Räume finden. Das war sensationell gut von Viktoria."

Dennoch kämpfte sich der Gast aus Aachen zurück in die Partie, ging sogar in Führung durch den Premierentreffer von Kevin Goden. Backhaus freut sich für seinen Außenspieler, der Knoten sei nun endlich geplatzt.

Doch die Viktoria hatte noch vor dem Pausentee ein Ass im Ärmel, denn Ausnahmekicker Said El Mala glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für Köln aus. Backhaus: "Dann bekommst du zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt den Ausgleich, nämlich direkt vor der Halbzeit. Auch wieder ein guter Angriff. Dann kommen wir raus, stellten fest, dass El Mala nicht dabei ist, haben das Spiel dann besser im Griff."

Heiner, bleibt bei euerm Spiel, bleibt bei euer DNA, dann werdet ihr zu tausend Prozent euer Ziel Klassenerhalt erreichen, weil so viel Energie und Überzeugung sehe ich nicht bei vielen Mannschaften. Viktoria-Trainer Olaf Janßen

Das 18-jährige Talent, das sich im Sommer dem großen 1. FC Köln anschließen wird, blieb zur Halbzeit in der Kabine. Eine Vorsichtsmaßnahme: "Said hat in der Halbzeit gesagt, sein Muskel habe zugemacht, er könne aber weiter spielen. Dann habe ich die Verantwortung übernommen, den Jungen rauszunehmen", begründet Viktoria-Coach Olaf Janßen die Auswechslung seiner Offensiv-Granate. "Das tat natürlich sportlich weh, war aber einfach eine Sicherheitsmaßnahme."

Aber auch ohne El Mala gelang es der Viktoria, die Partie zu drehen. Lex Lobinger erzielte die erste Führung für Köln in der 59. Minute. "Er steht leicht im Abseits beim 2:1, hat er nicht gesehen, aber wir verteidigen das auch nicht so, wie wir das sonst verteidigen. Wir waren im Zentrum hinten schlampig", ärgert sich Backhaus.

Und dann ist da ja noch ein El Mala, Saids großer Bruder Malek, der mit dem 3:1 in der 83. Minute den Deckel drauf machte. Janßen freute sich für Malek, der ein wenig im Schatten seines Bruders steht: "Malek musste natürlich sehr viel leiden, sehr viel aushalten, er sieht seinen Bruder wie der durch die Decke geschossen ist." Umso mehr freue er sich für Malek. "Der strahlt über beide Backen."

Zum Abschluss fand Janßen tröstende Worte für seinen Trainerkollegen: "Heiner, bleibt bei euerm Spiel, bleibt bei euer DNA, dann werdet ihr zu tausend Prozent euer Ziel Klassenerhalt erreichen, weil so viel Energie und Überzeugung sehe ich nicht bei vielen Mannschaften." Janßen spielt auf die zahlreichen Punkteteilungen der Alemannia an: "Mit ein bisschen mehr Abschlussqualität wären von den zwölf oder 13 Unentschieden noch ein paar Siege dabei gewesen, dann ständen wir punktgleich."